Madrugaron a Alianza Lima: Escobar puso el 1-0 de Alianza Universidad en menos de 2 minutos [VIDEO]

Partido de alta intensidad. Alianza Lima visitó a Alianza Universidad en Huánuco por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto.

En la tienda de Alianza Universidad, dirigida por Roberto Mosquera, fueron con todo por la apertura en el marcador. Así, tan solo en menos de dos minutos, el cuadro local se adelantó frente a Alianza Lima por medio de Joffre Escobar.

Se dio un pivoteo de Yorleys Mena fuera del área de Alianza y es así que Escobar quedó ante la marca de Renzo Garcés. El delantero amagó y con ello se sacó la marca del defensa internacional con la Selección Peruana.

Así fue el gol de Joffre Escobar ante Alianza Lima. | Fuente: L1 Max

Tempranero gol a Alianza Lima

De esta manera, el atacante remató con zurda y su tiro fue arriba, inatajable para el portero boliviano Guillermo Viscarra.

Luego, a los 12', el equipo de Néstor Gorosito igualó las cosas gracias a Hernán Barcos. No obstante, el tanto fue anulado por posición adelantada de parte del exGremio de Porto Alegre y LDU Quito.

Para este partido, Alianza Lima tuvo una oncena titular conformada por Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Alan Cantero, Pedro Aquino, Sergio Peña; Kevin Quevedo, Eryc Castillo y Hernán Barcos.

En tanto, los huanuqueños salieron con Ítalo Espinoza; Jesús Mendieta, Otavio Gut, Polo Fuentes, Edwin Gómez; Marcos Lliuya, Carlos Ascues, Marcos Vásquez; Rick Campodónico, Joffre Escobar y Yorleys Mena.