Autocrítica en Barcelona: Hansi Flick apunta que se cometieron errores en la goleada del Sevilla

No pudo ser para los culés. El entrenador del Barcelona, el alemán Hansi Flick, destacó después de la derrota (4-1) en el campo del Sevilla, la segunda consecutiva tras la sufrida ante PSG (1-2) en la Champions League, y que además supone la pérdida del liderato, que forman "un buen equipo y los jugadores van a volver".

"Tenemos que tomarlo de forma positiva en Barcelona. Me quedo con la reacción de la segunda parte. No creo que sea un problema del sistema ni de estrategia. Hemos cometido errores grandes, pero siempre jugamos igual, aunque podemos hablar de muchas cosas", relató Flick.

Además, Flick agregó que "nuestro rendimiento en el primer tiempo no ha sido bueno. En la segunda parte sí, reaccionamos bien. Lo dije después del partido ante el PSG, que hay que aprender de ese y ahora de este partido. Verlos de una forma positiva y con suerte, después del parón de selecciones, volveremos más fuertes".

En Barcelona lamentan la derrota

De la dureza de las dos derrotas seguidas en los últimos días, puntualizó que "la más dura fue la semifinal ante Inter de Milán (la pasada temporada en la Champios)".

"Esta la aceptamos y la veo desde una perspectiva positiva, No digo que sea positiva y hay cosas que hay que cambiar, especialmente en las primeras partes. Cometemos errores en las primeras partes y no fluía la pelota en ciertas zonas del campo, pero hoy no ha sido un partido tan duro. Lo fue la semifinal de 'Champions'", insistió.

"Nos viene bien el parón (de la liga) para que los jugadores jueguen con sus selecciones y tengan un ambiente diferente. Creo que les va a venir bien. Cuando vuelvan, ya se lo dije a ellos, nos ponemos a tope a trabajar para volver a nuestro nivel", destacó el técnico del Barcelona, quien reconoció que necesitan a algunos jugadores en su nivel más top.

"Sé que tenemos que analizar muchas cosas, especialmente en la primera parte. Entrenar ciertas cosas, sobre cómo jugar en diferentes espacios del campo. Hay que analizar nuestro plan de juego para las primeras partes, analizar los cambios del rival, antes jugaban con cinco y hoy lo han hecho con cuatro, normalmente somos capaces de jugar contra todos teniendo la posesión y en la primera parte no lo hemos podido hacer", afirmó.