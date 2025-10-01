Raúl Ruidíaz le apunta a Alianza Lima: "Los tres puntos son importantes para nosotros, solo sirve ganar"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alianza Lima quiere estar en la pelea por el Torneo Clausura 2025. Este miércoles, en Matute, los íntimos reciben a Atlético Grau en el marco de la fecha 12.

Si bien Alianza Lima está lejos de la punta que tiene Universitario de Deportes, no pierde la fe en ganar lo que le viene y que los cremas tropiecen en sus próximos cotejos. Aunque, el club blanquiazul no la va a tener nada fácil y así lo señaló el delantero Raúl Ruidíaz, quien tiene pasado en la 'U' y apunta a titular en el Estadio Alejandro Villanueva.

"Nosotros necesitamos ganar sí o sí y estoy cansado de todo lo que se habla. Ahora soy futbolista de Grau y solo pienso en mi equipo. Solo quiero jugar", sostuvo Ruidíaz en el aeropuerto Jorge Chávez.

El Atlético Grau hablan de Alianza

Posteriormente, el también exatacante de Seattle Sounders y el Monarcas Morelia indicó que buscarán detectar las debilidades del equipo de Néstor Gorosito para sumar fuera de casa.

"Estamos bien. Hemos sumado y buscamos mantenernos en esta racha. Los tres puntos son importantes para nosotros y más allá de cómo llegan ellos, vamos a enfocarnos en nosotros. Vemos nuestras virtudes y las falencias del rival. Solo sirve ganar", agregó el internacional con la Selección Peruana.

Más adelante, Raúl Ruidíaz habló de la duración de su contrato con el Atlético Grau, el cual es dirigido por el experimentado entrenador argentino Ángel David Comizzo.

"Yo tengo un contrato largo en mi equipo y es el último que tengo en mi carrera. Le estoy muy agradecido a la directiva. Estoy contento", finalizó.

¿Dónde ver el Alianza Lima vs Atlético Grau en vivo por TV?

El partido entre Alianza Lima vs Atlético Grau se podrá ver EN VIVO por TV a través de L1 Max. Vía streaming, el cotejo será transmitido por L1 Play. También se podrá escuchar EN DIRECTO por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer.

Alianza Lima vs Atlético Grau: alineaciones posibles

Alianza Lima: Viscarra; Huamán, Estrada, Chávez, Trauco; Cari, Aquino, Ceppelini; Quevedo, Gentile y Cantero.

Atlético Grau: Álvarez; Rostaing, Tapia, Franco, Bolívar; Soto, Guarderas; Garro, Bandiera, De la Cruz; Sandoval.