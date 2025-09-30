Partidos de hoy, 1 de octubre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga1 y Champions League

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, miércoles 1 de octubre del 2025.
Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Universitario vs Alianza Atlético por la Liga1. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial programadas para este miércoles 1 de octubre y revisa los resultados en directo.
Partidos de hoy, Liga 1 - Perú
6:00 p.m. | Alianza Atlético vs Universitario - L1 Max, L1 Play
8:30 p.m. | Alianza Lima vs Atlético Grau - L1 Max, L1 Play
Partidos de hoy, Champions League - UEFA
11:45 a.m. | Qarabag vs Copenhague - ESPN 2, Disney+
11:45 a.m. | Union Saint Gilloise vs Newcastle - ESPN 2, Disney+
2:00 p.m. | Mónaco vs Manchester City - ESPN 3, Disney+
2:00 p.m. | Borussia Dortmund vs Athletic Bilbao - ESPN 7, Disney+
2:00 p.m. | Napoli vs Sporting de Lisboa - ESPN, Disney+
2:00 p.m. | Villarreal vs Juventus - ESPN 5, Disney+
2:00 p.m. | Arsenal vs Olympiacos - ESPN 6, Disney+
2:00 p.m. | Barcelona vs PSG - ESPN 4, Disney+
2:00 p.m. | Leverkusen vs PSV - ESPN, Disney+
Partidos de hoy, Mundial Sub 20 - FIFA
3:00 p.m. | España vs México - DSports 2, DGO
3:00 p.m. | Italia vs Cuba - DSports+, DGO
6:00 p.m. | Brasil vs Marruecos - DSports, DGO
6:00 p.m. | Argentina vs Australia - DSports, DGO