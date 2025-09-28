La misma fórmula: Jimmy Valoyes marcó el 2-0 para Cienciano de cabeza ante Alianza Lima [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La misma fórmula. Jimmy Valoyes, de un fuerte cabezazo, anotó el 2-0 del Cienciano sobre Alianza Lima por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto 2025.

El Papá fue un vendaval en el primer tiempo. Apenas a los 11 minutos, Alejandro Hohberg anotó el 1-0 de un soberbio cabezazo. Y cuatro minutos más tarde se amplió la diferencia.

A los 15, Hohberg se paró frente al balón y lanzó un tiro libre al corazón del área, donde estaba Valoyes, quien de un cabezazo superó la estirada de Guillermo Viscarra. Y aquí es donde se instala primera polémica.

De acuerdo con los jugadores de Alianza Lima, el árbitro no pitó para que el jugador de Cienciano cobre el tiro libre. En las imágenes, se puede ver como el juez se lleva el pito a la boca, justo en el momento del cobro de la falta, pero no se puede saber si llegó a pitar o no.

Luego de 11 minutos de reclamos, los jugadores de Alianza Lima sacaron desde media cancha.

Jimmy Valoyes anota el 2-0 de Cienciano | Fuente: X

Cienciano vs Alianza Lima: alineaciones confirmadas

Cienciano: Juan Cruz Bolado; Jimmy Valoyes, Maximiliano Amondaraín, Leonel Galeano; Junior Aguirre, Christian Neira, Agustín González, Santiago Arias, Alejandro Hohberg; Beto da Silva y Carlos Garcés.

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Marco Huamán, Carlos Zambrano, Gianfranco Chávez, Miguel Trauco; Fernando Gaibor, Pedro Aquino, Sergio Peña; Kevin Quevedo, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.

Previa

Alianza Lima vs Cienciano EN VIVO: se enfrentan este domingo 28 de septiembre por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto 2025. El encuentro se disputará en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, desde las 6:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por L1 Max y L1 Play. También podrás escuchar el partido por los 89.7 FM y 730 am de RPP y Audioplayer. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.