Lo tuvo claro: Martín Cauteruccio reveló la razón que lo llevó a salir de Sporting Cristal

Martín Cauteruccio fue la figura de Sporting Cristal durante el año 2024 y parte de la presente temporada, con 49 goles; pero decidió salir de la tienda celeste para ponerse la camiseta de Bolívar en la liga boliviana.

En el elenco de Bolívar, Martín Cauteruccio es uno de los goleadores y hasta ha destacado a nivel internacional, anotándole a Cienciano por la Copa Sudamericana. Este viernes juega ante el Guabirá por el torneo local y, previo a este duelo, fue consultado sobre qué lo motivó a salir de Sporting Cristal.

"Me gustó el desafío de jugar en la altura, el llamado de Bolívar me motivó. Ya venía gustándome el desafío después de jugar en Perú", indicó Cauteruccio en conversación con Sport 890.

En Bolívar, Martín Cauteruccio usa el dorsal 9. | Fuente: Bolívar

La palabra de Cauteruccio en Bolívar

De otro lado, a sus 38 años, comentó el deseo de colgar los chimpunes en tierras charrúas.

"Siempre me pienso retirándome en Uruguay, en Nacional. Mi carrera va fluyendo y me voy dejando llevar por la intuición, por las posibilidades que vayan surgiendo" "Entiendo que soy un jugador de 38 años, hoy se busca otro tipo de características. Si toca la posibilidad (Nacional) lo voy a evaluar. Estoy contento en Bolívar", indicó.

Además, ya fuera del tema Sporting Cristal, Martín Cauteruccio lamentó no haber destacado y recibido chances en la Selección de Uruguay.

"Con Luis Suárez siempre estoy en contacto. La selección fue un sueño, pero comprendo el contexto que viví porque en mi carrera tuvo a contemporáneos como Diego Forlán, Edison Cavani, Sebastián Abreu y más", finalizó.

