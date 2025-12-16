"Una noche histórica": así reaccionó Alianza Lima tras confirmarse duelo ante Inter Miami de Lionel Messi

Alianza Lima afina detalles para definir a su plantel que luchará por el título de la Liga1 Te Apuesto y en la Copa Libertadores desde la Fase 1. El cuadro blanquiazul ya cuenta en sus filas con Jairo Vélez, Luis Ramos y con el entrenador Pablo Guede.

Además, se confirmó este martes que Alianza Lima jugará con Inter Miami en su presentación de la Noche Blanquiazul 2026, tal como anunció la productora Sound Music Entertainment.

A través de sus redes sociales, Alianza dejó en claro que este partido de presentación será "histórico", ya que el enfrentamiento será contra el campeón de la MLS liderado por Lionel Messi.

"Una noche histórica. Sí, es real. La mejor noche de presentación. La noche blanquiazul 2026", señaló Alianza en una gráfica en la que aparecen Paolo Guerrero y Messi.

Esta será la segunda vez que Inter Miami llegue con Messi como gran estrella. Y es que el cuadro estadounidense empató ante Universitario, en el estadio Monumental, en enero pasado.

Inter Miami en la Noche Blanquiazul 2026

Alianza Lima jugará con el Inter Miami en la Noche Blanquiazul 2026, que de acuerdo con lo informado por la productora que gestiona la llegada al Perú del equipo estadounidense, será el sábado 24 de enero en el estadio Alejandro Villanueva (8:00 p.m.), celebrando los 125 años de vida institucional del club.

