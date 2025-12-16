Últimas Noticias
Carlos Zambrano reveló que Universitario se interesó por su fichaje: detalla llamada y las negociaciones

Carlos Zambrano tiene contrato con Alianza Lima.
Carlos Zambrano tiene contrato con Alianza Lima. | Fuente: Composición
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Carlos Zambrano contó la vez que Universitario de Deportes trató de ficharlo. Además, dejó en claro lo que piensa de Alianza Lima.

Carlos Zambrano será, junto a Paolo Guerrero, uno de los líderes de Alianza Lima de cara al objetivo de conseguir el título nacional para los blanquiazules en la Liga1 2026. El 'León' es un referente e imagen del club del cuadro de La Victoria.

Sin embargo, Zambrano contó que desde Universitario de Deportes lo llamaron para adquirir sus servicios a principios de este año. Si se llegaba a dar las negociaciones habría sido el fichaje 'bomba' de las últimas temporadas en el fútbol peruano.

"Hubo conversaciones hace un año, es parte del trabajo, pero dejé en claro que mi prioridad era Alianza, y gracias a Dios se dio la renovación, y hoy me debo Alianza", comentó.

A continuación, dijo que no fue en la etapa del uruguayo Jorge Fossati como director técnico de la 'U'. "Creo que estaba el anterior entrenador, (Fabián) Bustos", agregó a América TV.

¿Zambrano en Boys o Cantolao?

Zambrano, además, respondió si en su momento le habría gustado jugar en un equipo del Callao.

"Como chalaco el Boys siempre llama la atención por la camiseta rosada que es linda y de Cantolao soy hincha, nunca lo he negado ni por quedar bien con la gente, pero me gusta los colores de Alianza", culminó.

Alianza Lima Carlos Zambrano Universitario de Deportes Liga1 Fichajes 2025

