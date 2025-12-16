Pablo Guede llegó a Lima con el gran objetivo que Alianza gane el título en Liga1 2026

El argentino Pablo Guede llegó en las últimas horas a Perú para asumir la dirección técnica de Alianza Lima, que apostó por su fichaje como reemplazo de su compatriota Néstor Gorosito.

Guede, de 51 años, fue recibido por miembros de Alianza a su llegada al aeropuerto Jorge Chávez, en donde recibió el apoyo de los hinchas blanquiazules.

Desde Alianza Lima comunicaron que Guede recién hablará en su conferencia de prensa de presentación como entrenador que se llevará a cabo este martes en Matute.

No dirige desde agosto de 2025, cuando culminó su etapa al mando del Puebla de México.

El título de Liga1 la gran meta de Pablo Guede

Además, las esperanzas están depositadas en Guedes y su comando técnico de cara al título nacional en los 125 años de fundación de Alianza.

🇵🇪 Fernando Cabada, Franco Navarro y Franco Navarro y Franco Navarro Mandayo le dan la bienvenida a Pablo Guede, nuevo técnico de Alianza Lima, a su llegada al Perú.



Nuevo técnico blanquiazul será presentado este martes en el Alejandro Villanueva (Matute).



🎥 @raulchavezpa pic.twitter.com/hcqnCS7cH1 — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) December 16, 2025

Alianza le dio la bienvenida a Guede

A través de sus redes sociales, Alianza Lima oficializó el viernes pasado la incorporación del argentino Pablo Guede como nuevo entrenador del cuadro blanquiazul.

"Bienvenido a la familia blanquiazul Pablo Guede. Estamos juntos en este camino", señaló la publicación de Alianza.

Asimismo, el cuadro de La Victoria dio a conocer en un comunicado más detalles del reemplazante de Néstor Gorosito. "Anunciamos con mucho entusiasmo la contratación de Pablo Guede como nuevo director técnico del plantel principal del Club Alianza Lima".

Alianza destacó el paso de Guede por diferentes ligas de América y Europa. "El experimentado entrenador argentino, con vasta experiencia como DT en torneos competitivos como los de Argentina, Chile, México, Arabia Saudita y España, es ampliamente conocido por su estilo de juego ofensivo y dinámico, una filosofía que encaja a la perfección con la tradición y la exigencia de nuestra hinchada", agregó.