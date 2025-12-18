La reacción de Alianza Lima tras conocer su camino en la fase previa de la Copa Libertadores

Este jueves se llevó a cabo el sorteo de las fases preliminares de la Copa Libertadores 2026 y Alianza Lima ya conoce al que será su rival en la Fase 1. Los íntimos se medirán al 2 de Mayo, equipo paraguayo debutante en la máxima competición del continente.

El elenco dirigido por Pablo Guede tendrá que pasar por tres etapas para llegar a la Fase de Grupos. Si logra superar la primera instancia, además, habrá choque peruano, pues le esperará Sporting Cristal.

Alianza Lima reaccionó al resultado del sorteo de la Copa Libertadores con una publicación en redes sociales. “Rival confirmado. ¡VAMOS CON TODO!”, destaca el mensaje, con una gráfica de Pablo Guede destacando su visita a Paraguay.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

2 de Mayo de Paraguay, el rival de Alianza Lima

El Club Sportivo 2 de Mayo, que cumplió unos días atrás 90 años, es conocido como El Gallo Norteño. Representa a la ciudad de Pedro Juan Caballero, en Amambay, y se desempeña como local en el estadio Río Parapití.

En la temporada 2025, el 2 de Mayo alcanzó la final de la Copa Paraguay, pero perdió 1-0 frente a General Caballero. Debido a que este equipo perdió la categoría, el cupo que otorgaba para la fase 1 de la Copa Libertadores se le otorgó al representante de Amambay.

El equipo tiene nuevo entrenador. En los primeros días de diciembre se dio a conocer que el exfutbolista Eduardo Ledesma asume las riendas del primer equipo tras integrar el comando técnico en el último curso.

𝐑𝐢𝐯𝐚𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐢𝐫𝐦𝐚𝐝𝐨. ¡𝐕𝐀𝐌𝐎𝐒 𝐂𝐎𝐍 𝐓𝐎𝐃𝐎!💪🏾 pic.twitter.com/gYRxJaKxlN — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) December 18, 2025

¿Duelo peruano a la vista?

Alianza Lima, por su ranking Conmebol, comenzará la serie jugando como visitante y cerrará en el Alejandro Villanueva. Los partidos se disputarán en la primera semana de febrero. En caso de dejar en el camino a 2 de Mayo, en la Fase 2 de la Copa Libertadores se medirá a Sporting Cristal.

Existe la posibilidad de que Alianza y Cristal vuelvan a encontrarse en una llave eliminatoria, como en los play-offs de la Liga1, aunque en esta oportunidad en el rigor internacional. De darse este duelo, primero se jugaría en Matute y la vuelta con los celestes como local, en el Estadio Nacional.

En el caso de que Alianza Lima logre superar esa ronda, en la Fase 3 se mediría al ganador de la llave entre Huachipato de Chile y Carabobo de Venezuela. En ese escenario los íntimos cerrarían como locales, dado que tienen un mejor ranking respecto a ambos conjuntos.