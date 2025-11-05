Alianza y un duro reto ante Los Chankas: los 'guerreros' solo conocen de victorias como local en el Clausura

Partido de alto calibre. Este miércoles, Alianza Lima visita a Los Chankas en la altura de Andahuaylas por la fecha 9 (pendiente) del Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto.

El reto es complicado para Alianza Lima no solo para salir de su irregular momento, sino porque al frente tendrá a un cuadro como Los Chankas que no sabe lo que es perder en condición de local a poco del final del Clausura.

Sucede que Los Chankas han ganado todos los partidos que han jugado en condición de local en la segunda parte de la temproada. El Estadio Los Chankas ha sido su fortín en los últimos meses.

Los Chankas se motivan contra Alianza

De esta manera, las victorias para el conjunto que dirige el entrenador Walter Paolella han sido contra Ayacucho, Juan Pablo II, Cusco FC, Sport Boys, Atlético Grau y Comerciantes Unidos.

Por otra parte, desde el lado del elenco de Néstor 'Pipo' Gorosito, en La Victoria llegan con seis bajas. Y es que no estarán Miguel Trauco, Matías Succar, Piero Cari, Guillermo Enrique, Pablo Lavandeira y Alessandro Burlamaqui.



En Alianza Lima, por ejemplo, tienen la meta de alcanzar el segundo puesto de la Tabla Acumulada para ir directo a la final de los playoffs ante el ganador del tercer y cuarto puesto. Son terceros con 62 puntos.

En tanto, la escuadra de Los Chankas lucha por hacer historia y clasificar a la próxima edición de la Copa Sudamericana. Van en la novena casilla con 47 unidades.

¿Qué canales transmiten el partido Los Chankas vs Alianza Lima?

El partido será transmitido a todo el Perú en TV por L1MAX (Liga1 MAX), canal disponible en diversos cableoperadores como DirecTV, Claro TV, WIN, Best Cable y más. Vía streaming el encuentro va por L1 Play. En Estados Unidos se ver por FOX Deportes y en demás países del extranjero a través de la plataforma Fanatiz. RPP lo tiene en radio en los 89,7 FM y 730 AM.