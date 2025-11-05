Todo queda en la cancha: Christian Tizón aclaró la bronca con Santiago Acasiete en banco de suplentes

Sigue la polémica. Christian Tizón fue protagonista por la bronca que tuvo con el entrenador de su propio equipo, Santiago Acasiete, en el partido que Juan Pablo II perdió ante Cienciano.

Santiago Acasiete, en un primer momento, salió a aclarar la situación y ahora fue el mismo Christian Tizón el que dio su versión de los hechos de lo que ocurrió en el Estadio Garcilaso de la Vega el último domingo por la noche.

"El incidente con el 'profe' Santi fue una pena. Quiero pedir disculpas públicamente a todo la afición del fútbol, a mis compañeros y principalmente al profesor", dijo Tizón en declaraciones al canal oficial de Juan Pablo II College.

Lo que dijo Tizón por Santiago Acasiete. | Fuente: Juan Pablo II College

Tizón y lo que pasó con Santiago Acasiete

Asimismo, el futbolista sostuvo que conversó en privado con el DT para limar asperezas en la recta final de la Liga1 Te Apuesto.

"Ya hablé personalmente con él y queda dentro de la cancha. Ya estamos entrenando y dimos vuelta a la página. Son calenturas del partido (...) Nos hemos llevado bien en todo el año y no queríamos terminar mal", agregó.

Previamente, fue el mismo Santiago Acasite el que explicó lo que pasó con Christian Tizón por su sustitución frente a Cienciano en el Cusco.

"Son momentos que he tenido con él y es verdad que también se incomodó por su cambio. A veces nadie quiere salir del campo porque lo estaba haciendo bien. Fue un tema táctico y le pido disculpas a la afición. No fue una agresión y solo palabras. Somos buenos profesionales y damos por solucionado este tema", dijo.

Por otra parte, el club de Chongoyape pelea por evitar el descenso y el sábado 8 de noviembre recibe a Atlético Grau. En la Tabla Acumulada marcha en el decimosexto lugar con 30 puntos, solo superando a Ayacucho FC y Alianza Universidad.