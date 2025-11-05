Últimas Noticias
Bomba en Real Madrid: se plantea la venta de Vinicius al final de temporada, según prensa alemana

Vinicius Junior tiene contrato en Real Madrid hasta el año 2027.
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

La prensa internacional brinda detalles del motivo por el que Real Madrid analiza el traspaso de Vinicius Junior para mediados del próximo año.

No pudo ser para Vinicius Junior. El delantero brasilero fue titular el pasado martes en el partido de Real Madrid contra Liverpool en Anfield, aunque tuvo un discreto nivel en lo que fue el 1-0 'red' por la Champions League.

El contrato de Vinicius Junior va hasta el año 2027, aunque hay la posibilidad que abandone Real Madrid cuando finalice la presente temporada. Y es que Sport Bild sostiene que la 'Casa Blanca' plantea la venta del brasilero de cara a mediados del 2026.

El citado medio alemán sostiene que esta decisión se debe a lo que ocurrió entre Vinicius y el técnico Xabi Alonso en la pasada edición del Clásico, en donde los merengues ganaron 2-1 en el Santiago Bernabéu por LaLiga.

Vinicius ha ganado dos Champions League en Real Madrid.
La razón de la posible venta de Vinicius

Como se recuerda, el atacante fue cambiado en el segundo tiempo y mostró su desacuerdo camino al banco de suplentes. "Me voy. Mejor me voy", indicó a poco de salir del terreno de juego.

Esta actitud no ha gustado a la alta dirigencia del elenco merengue y por lo mismo el internacional con la Selección de Brasil no solo tuvo que pedir disculpas en privado, sino también las hizo públicas por medio de un breve comunicado.

Así, el medio germano detalla que el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, quiere dar un mensaje que ningún jugador está por encima del club. Es así que por esto es que se medita la venta del exjugador de Flamengo.

"El club quiere hacer todo lo posible para evitar que el astro del ataque deprecie su valor con nuevas conductas inapropiadas. Su valor de mercado actual es de 150 millones de euros", es lo que agregan respecto a 'Vini'.

El presente de Vinicius y Real Madrid

Por otra parte, Vinicius Junior y el plantel del Real Madrid se preparan para lo que será el partido de este domingo 9 de noviembre contra Rayo Vallecano por una nueva jornada de LaLiga.

Los dirigidos por Xabi Alonso son los líderes del campeonato con 30 puntos, a cinco unidades de su más cercano perseguidor; el FC Barcelona.

