Bomba en Real Madrid: se plantea la venta de Vinicius al final de temporada, según prensa alemana

No pudo ser para Vinicius Junior. El delantero brasilero fue titular el pasado martes en el partido de Real Madrid contra Liverpool en Anfield, aunque tuvo un discreto nivel en lo que fue el 1-0 'red' por la Champions League.
El contrato de Vinicius Junior va hasta el año 2027, aunque hay la posibilidad que abandone Real Madrid cuando finalice la presente temporada. Y es que Sport Bild sostiene que la 'Casa Blanca' plantea la venta del brasilero de cara a mediados del 2026.
El citado medio alemán sostiene que esta decisión se debe a lo que ocurrió entre Vinicius y el técnico Xabi Alonso en la pasada edición del Clásico, en donde los merengues ganaron 2-1 en el Santiago Bernabéu por LaLiga.