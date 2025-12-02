Hernán Barcos vaticinó a Néstor Gorosito que le anotaría a Sporting Cristal: "Si entro, voy a hacer un gol"

Sporting Cristal y Alianza Lima empataron 1-1 en la semifinal ida de los playoffs de la Liga1 Te Apuesto 2025. Martín Távara adelantó a los celestes y la igualdad llegó en los pies de Hernán Barcos.

El ‘Pirata’ arrancó las acciones en el banco de suplentes, pero entró al campo de juego a los 76’ para remplazar a Paolo Guerrero. Solo seis minutos después, logró desmarcarse en un tiro de esquina para vencer la portería rimense y celebrar su primer gol tras conocerse que dejará a Alianza Lima después de cinco temporadas.

Hernán Barcos fue felicitado por la mayoría de jugadores, aunque protagonizó un efusivo abrazo con Néstor Gorosito. El entrenador reveló que el capitán blanquiazul le dijo que tenía la seguridad que convertiría ante Sporting Cristal.

“Estas fechas son difíciles, porque hay jugadores que se van o están definiendo su futuro cuando se vencen sus contratos. Hernán es un profesional excelente; antes del partido me dijo: ‘Si entro, voy a hacer un gol’, y por eso vino a abrazarme”, detalló en conferencia de prensa.

Empate entre Sporting Cristal y Alianza Lima

Aunque Sporting Cristal tuvo algunas ocasiones frente a la portería de Guillermo Viscarra, para Néstor Gorosito a su elenco solo lo faltó precisión en ataque para obtener un mejor resultado.

“Si hubiéramos estado más claros, hubiéramos hecho un gol más”, señaló.

“Para mí, en los primeros minutos ellos iniciaron mejor por el sector derecho con Sosa y González. Luego el partido se emparejó en el primer tiempo. En el segundo, si elegíamos mejor en los contragolpes, tuvimos para hacer un gol mucho antes. En nuestro mejor momento llegó el penal”, consideró el estratega argentino.

Barcos metió el gol y fue corriendo a abrazar a Gorosito. Mensaje entre líneas. pic.twitter.com/BXE3znrPcr — Paolo Vela (@PaolovelaR) December 3, 2025

Se desestimó el reclamo de Alianza Lima por Carlos Zambrano

Horas antes de jugarse el partido en el Estadio Nacional, la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol desestimó el reclamo de Alianza Lima por la expulsión de Carlos Zambrano ante UTC en la última fecha del Clausura.

Ante esta situación, Néstor Gorosito dio a conocer su fastidio respecto al momento en el que se conoció la resolución.

“Es una falta de respeto total para Alianza Lima. Es un chiste. Me cuesta creer que haya salido una cosa así”, manifestó.