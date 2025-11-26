¿Para enfrentar a Universitario? Fabián Bustos reveló que recibió la llamada de un club importante de la Liga1

Fabián Bustos llegó a Universitario para el 2024, salió campeón en el centenario crema y un año después, en plena campaña, fue rumbo a Olimpia. Así es que regresó Jorge Fossati, quien tomó la batuta para el 'tri'.

En Olimpia no le fue bien y más allá que tuvo que salir del cuadro paraguayo por malos resultados, Fabián Bustos siguió siendo bien visto en la Liga1. Y es que el ahora exdirector técnico de Universitario de Deportes reveló que recibió la llamada de un club con gran trayectoria en el fútbol peruano en medio de esta temporada que está a poco de terminar.

"Tuve ofertas. Muchas y de distintos lados. Una del fútbol peruano, importante, de un equipo que siempre me ha hablado y que tiene un entrenador importante. Prefiero no dar el nombre. Después de Colombia y Chile. En Argentina de lo que pelean mitad de tabla para abajo", le dijo Bustos a D&T.