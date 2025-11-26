Últimas Noticias
¿Para enfrentar a Universitario? Fabián Bustos reveló que recibió la llamada de un club importante de la Liga1

Bustos también tiene pasado como entrenador de Barcelona SC.
Renzo Castillo Lazo

·

El ahora exDT de Universitario dio cuenta de la chance para enfrentarse a los cremas en la liga peruana.

Fabián Bustos llegó a Universitario para el 2024, salió campeón en el centenario crema y un año después, en plena campaña, fue rumbo a Olimpia. Así es que regresó Jorge Fossati, quien tomó la batuta para el 'tri'.

En Olimpia no le fue bien y más allá que tuvo que salir del cuadro paraguayo por malos resultados, Fabián Bustos siguió siendo bien visto en la Liga1. Y es que el ahora exdirector técnico de Universitario de Deportes reveló que recibió la llamada de un club con gran trayectoria en el fútbol peruano en medio de esta temporada que está a poco de terminar.

"Tuve ofertas. Muchas y de distintos lados. Una del fútbol peruano, importante, de un equipo que siempre me ha hablado y que tiene un entrenador importante. Prefiero no dar el nombre. Después de Colombia y Chile. En Argentina de lo que pelean mitad de tabla para abajo", le dijo Bustos a D&T.

Actualmente, Fabián Bustos no tiene equipo a nivel de clubes.
Lo que piensa Bustos de Universitario

Luego, el DT argentino declaró que siempre estuvo pendiente del desempeño del club crema a lo largo de todo el año 2025.

"Lo seguí y disfruté. Creo que fueron justos ganadores del tricampeonato. Siento que no hubo competencia a nivel local. Felicito a los chicos, al staff y a Jorge (Fossati)", remarcó.

Por último, pero no menos importante, Fabián Bustos dio algunos detalles más de lo que fue su sorpresiva marcha de Universitario.

"Pasaron cosas que después explotaron por un partido que se pierde ante Alianza Atlético. Había críticas y después vino lo del Clásico en Matute. No fue una expulsión porque en el partido nadie me dice nada (...) Fue una suma de cosas y también fue un error mío. Tomé la decisión de salir", dijo.

Fabián Bustos en Universitario

Además, Fabián Bustos también habló si es que está en su meta volver a dirigir a Universitario en el mediano plazo.

"¿Volver si sale Fossati? Me van a incendiar en redes (risas). La realidad es que la 'U' es un equipo hermoso, tiene todas las condiciones para trabajar de la mejor manera, tener un buen plantel siempre te acerca a pelear cosas importantes", agregó el estratega.

