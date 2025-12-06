Últimas Noticias
Para enmarcar: Bruno Guimaraes marcó un golazo olímpico para Newcastle ante el equipo de Oliver Sonne [VIDEO]

Bruno Guimaraes juega su quinta temporada en Newcastle.
Bruno Guimaraes juega su quinta temporada en Newcastle. | Fuente: Newcastle United
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

El brasilero Bruno Guimaraes firmó el 1-0 de Newcastle sobre Burnley con un golazo desde el tiro de esquina.

La Premier League, en su temporada 2025-26, continúa y este sábado tuvimos el partido en el que Newcastle United recibió a Burnley por la fecha 15.

El primer tiempo, jugado en el St. James Park, quedó 2-0 a favor de Newcastle y la apertura en el marcador se volvió viral en redes sociales. Resulta que el volante brasilero Bruno Guimaraes firmó la primera ventaja a favor de las 'Urracas' con un golazo olímpico en condición de local.

Guimaraes cobró un tiro a favor de Newcastle a los 31 minutos y ejecutó el lanzamiento de gran manera. La pelota se elevó y empezó a tomar efecto en su camino al arco del cuadro visitante.

Golazo de Bruno Guimaraes para el Newcastle United.
Golazo de Bruno Guimaraes para el Newcastle United. | Fuente: ESPN

Bruno Guimaraes destaca en Newcastle

Es así como el portero Martin Dúbravka no pudo despejar la pelota y esta última cruzó la línea de gol, con lo que empezó el festejo de los locales.

No todo quedó allí debido a que el elenco que viste con indumentaria blanca y negra no demoró en conseguir el segundo tanto. Este vino por medio de Anthony Gordon a los 45'+8 con un tiro de penal.

Hay que tener en cuenta que en el Burnley no estuvo ni en banca de suplentes el lateral derecho peruano Oliver Sonne. El exSilkeborg IF de la liga danesa no cuenta para el director técnico Scott Parker en los últimos partidos.

Para este contienda, Newcastle tuvo una oncena titular conformada por A. Ramsdale; D. Burn, F. Schar, M. Thiaw, T. Livramento; Bruno Guimaraes, J. Willock, J. Ramsey; A. Gordon, A. Elanga y N. Woltemade.

Por su parte, los visitantes salieron con M. Dubravka; K. Walker, H. Ekdal, M. Esteve, L. Pires (expulsado); J. Cullen, L. Ugochukwu, F. Luis, A. Broja; J. Larsen y L. Foster.

