Universitario decidió que ya no buscará la transferencia de Jairo Vélez, que está más cerca que nunca de Alianza Lima

La historia de Jairo Vélez en Universitario acaba de terminar. La dirigencia crema liderada por el administrador Franco Velazco determinó poner punto final a las negociaciones que estaban enfocadas en la continuidad del futbolista de 30 años.

Según pudo conocer RPP, Universitario ya no hará esfuerzos por la continuidad de Jairo Vélez, que en el Torneo Clausura tuvo más oportunidades por parte del entrenador Jorge Fossati hasta arrebatarle el puesto de titular a Edison Flores.

Lo cierto es que la decisión de Universitario llega en gran parte por el tema económico. Y es que se asegura que no se hará una inversión que no esté en los planes y que perjudique a la institución en su objetivo de pagar la deuda concursal.

La idea de Universitario consistía en prolongar la estadía del ecuatoriano nacionalizado peruano, pero las cosas cambiaron. Si bien se pusieron de acuerdo con César Vallejo por la transferencia completa, la coyuntura cambió y la compra del pase ya no forma parte de las prioridades de la dirigencia crema.

Jairo Vélez se acerca a Alianza

Alianza Lima ya inició las negociaciones para la llegada de Jairo Vélez, que hasta hace poco jugaba de titular en el clásico rival.

De momento, Alianza se comunicó por primera vez con César Vallejo para sellar la transferencia de Vélez.