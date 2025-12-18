Paolo Guerrero rompió su silencio sobre su relación con Hernán Barcos: ¿qué pasó con la cinta de capitán?

Paolo Guerrero habló sobre sus metas con Alianza Lima en 2026, aunque también respondió sobre cómo fue su relación y si tuvo una pelea con Hernán Barcos, que a pesar de ser ídolo íntimo dejó el cuadro de La Victoria tras cinco temporadas.

Al programa Fútbol como Cancha de RPP, Guerrero descartó un problema con Barcos, con quien luchó por el puesto titular como centrodelantero.

"Yo nunca tuve un problema con Hernán, no sé por qué se filtraron cosas que tuve un problema con Hernán. No sé de dónde salió", sostuvo.

También contó detalles sobre la entrega de la cinta de capitán a Barcos durante la ida del partido con Cristal."Incluso leí que en el partido contra Cristal. Yo le doy la cinta y no lo saludé, acuérdense que estábamos perdiendo, no entiendo", apuntó.

"Ustedes me conocen, saben de mi personalidad y que me gusta ganar donde no hay un resultado favorable, No me van a ver riéndome, ni cómodo, ni confortable. Saben que me gustan", puntualizó.

Se dio la mano con Hernán Barcos

"Cuando terminó el partido, con Hernán nos dimos las manos porque habíamos obtenido un empate. No era para celebrar un triunfo como hubiéramos querido. Se filtraron muchas cosas que yo no había dado la cinta y no lo había saludado bien", concluyó.

Paolo Guerrero habló con RPP | Fuente: RPP

Paolo Guerrero y las rotaciones en Alianza Lima

“Para mí, el equipo siempre debió jugar con el mismo once, a no ser que haya una lesión o algún problema. El jugador tiene más confianza”, señaló el atacante.

"Cuando el equipo se mantuvo con el mismo 11, mantuvimos una regularidad en todos los partidos, que era el triunfo”, consideró Paolo Guerrero, que fue el goleador del equipo en el curso.