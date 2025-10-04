Felipe Chávez, en el centro de los elogios: Bundesliga celebra su convocatoria a Selección Peruana

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Selección Peruana volverá a las canchas cuando mida fuerzas ante Chile en amistoso internacional que se desarrollará el viernes 10 de octubre en Santiago. La lista de la bicolor tiene como novedad el nombre de Felipe Chávez.



Felipe Chávez, que nació en Alemania y de padre peruano, es una las 'joyas' de Bayern Munich. Por este motivo, la cuenta de la Bundesliga destacó su convocatoria a la bicolor, cuyo entrenador interino es Manuel Barreto.

"Felipe Chávez representará a bicolor en la próxima fecha internacional. ¡Un nuevo reto para la joya del FC Bayern!", dice el mensaje sobre el mediocampista.

El peruano-alemán fue titular en Bayern Munich, que empató 1-1 ante Ansbach en la última jornada de la Regionalliga -Cuarta División– en Alemania.

Perú vs. Chile: ¿Cuándo y dónde juegan en amistoso por la fecha FIFA?

El partido está programado para el viernes 10 de octubre en el estadio Bicentenario de la Florida en Santiago. El recinto tiene una capacidad para 12 000 espectadores.

¿Qué canales pasan el amistoso Perú vs. Chile en vivo en TV?

El partido de Perú vs. Chile será transmitido en Movistar Deportes. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

De hecho, la noticia de su convocatoria también rebotó en Bild, el medio deportivo más importante de Alemania. “Talento del Bayern de 18 años nominado para la selección nacional. Curiosamente Chávez está a punto de hacer su debut internacional sin haber jugado un solo partido en el fútbol profesional”, publicó el medio. A su vez, señaló que esperan que pronto tenga su chance en el primer equipo del Bayern Múnich.