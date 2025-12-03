Desazón celeste: Yotún lamentó el empate de Alianza, pese a superioridad de Sporting Cristal

Lo tuvo cerca. Sporting Cristal ganaba 1-0 a Alianza Lima, pero a poco del final Hernán Barcos igualó las cosas en lo que fue la ida de semifinales de los playoffs de la Liga1 Te Apuesto 2025.

Yoshimar Yotún, por ejemplo, fue parte de la tienda de Sporting Cristal en el segundo tiempo. Luego del partido, el volante del elenco rimense habló del cotejo y mostró su decepción por no obtener la victoria en el Estadio Nacional.

"Hicimos un buen partido y las jugadas de gol que tuvimos no las concretamos. En general, el equipo hizo un gran trabajo porque dominamos el partido", dijo el volante de Sporting Cristal en conferencia de prensa.

En Sporting Cristal hablan de Alianza

Posteriormente, remarcó que su elenco fue superior frente a los íntimos y que nos estuvieron finos en los metros finales.

"Somos un cuadro de jerarquía y no sé por qué cuesta de decir que Cristal fue superior. Obviamente que nos falta al momento de definir y tuvimos jerarquía durante todo el cotejo", agregó.

Por último, el jugador de Sporting Cristal agregó que "La llave está abierta y vamos a ir a Matute a hacer nuestro juego. Buscaremos ganar la llave".

En tanto, otro de los que se manifestó en el cuadro del Rímac fue el mediocampista Martín Távara. El futbolista zurdo indicó que "Nos deja una sensación amarga este resultado. La llave está abierta y vamos a ir a buscar el resultado como lo hemos hecho en todo el año. Estamos haciendo nuestro fútbol".

Lo que fue el Sporting Cristal contra Alianza Lima

Los celestes tuvieron una oncena titular conformada por Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Luis Abram, Rafael Lutiger; Jesús Pretell, Martín Távara, Ian Wisdom; Santiago González, Maxloren Castro y Irven Ávila.

Por su parte, Alianza Lima salió con Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Gianfranco Chávez, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Fernando Gaibor, Jesús Castillo, Alan Cantero; Pablo Ceppelini, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.