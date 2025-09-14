Últimas Noticias
Alianza Universidad vs. Cienciano: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO hoy por la fecha 6 del Clausura?

Alianza Universidad vs. Cienciano: ¿dónde ver EN VIVO por el Clausura 2025?
Alianza Universidad vs. Cienciano: ¿dónde ver EN VIVO por el Clausura 2025? | Fuente: RPP
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

En Huánuco, Alianza Universidad se mide a Cienciano con la consigna de seguir alejándose del descenso en la octava fecha del Torneo Clausura.

Alianza Universidad vs. Cienciano EN VIVO: se enfrentan este domingo 14 de septiembre en el Estadio Heraclio Tapia León, en Huánuco. El partido corresponde a la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto 2025 y se jugará a partir de las 12:30 p.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá seguirse por L1 MAX y L1 Play. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.


Alianza Universidad vs Cienciano: ¿cómo llegan a la fecha 8 del Torneo Clausura 2025?

Alianza Universidad llega a la contienda tras derrotar 2-1 a Los Chankas en partido pendiente del Clausura, mientras que Cienciano en su último compromiso le ganó 1-0 a Atlético Grau en Cusco.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Universidad vs Cienciano EN VIVO por el Torneo Clausura 2025?

El partido de Alianza Universidad ante el elenco cusqueño de Cienciano está programado para el domingo 15 de septiembre en el Estadio Heraclio Tapia León, en Huánuco. El recinto tiene capacidad para recibir a 25 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Alianza Universidad vs Cienciano EN VIVO por el Torneo Clausura 2025?

  • En Perú, el partido entre Alianza Universidad vs. Cienciano comienza a las 12:30 p.m.
  • En Colombia, el partido entre Alianza Universidad vs. Cienciano comienza a las 12:30 p.m.
  • En Ecuador, el partido entre Alianza Universidad vs. Cienciano comienza a las 12:30 p.m.
  • En Bolivia, el partido entre Alianza Universidad vs. Cienciano comienza a la 1:30 p.m.
  • En Venezuela, el partido entre Alianza Universidad vs. Cienciano comienza a la 1:30 p.m.
  • En Chile, el partido entre Alianza Universidad vs. Cienciano comienza a la 1:30 p.m.
  • En Argentina, el partido entre Alianza Universidad vs. Cienciano comienza a las 2:30 p.m.
  • En Brasil, el partido entre Alianza Universidad vs. Cienciano comienza a las 2:30 p.m.
  • En México (CDMX), el partido entre Alianza Universidad vs. Cienciano comienza a las 11:30 a.m.
  • En Estados Unidos (Miami), el partido entre Alianza Universidad vs. Cienciano comienza a la 1:30 p.m.
  • En España, el partido entre Alianza Universidad vs. Cienciano comienza a las 7:30 p.m.

¿Qué canales transmiten el Alianza Universidad vs Cienciano EN VIVO?

El partido EN DIRECTO será transmitido a todo el Perú en TV por L1 MAX (Liga1 MAX), canal disponible en diversos cableoperadores como DirecTV, Claro TV, WIN, Best Cable y más. Vía streaming el encuentro va por L1 Play. En Estados Unidos se ver por FOX Deportes y en demás países del extranjero a través de la plataforma Fanatiz.

Alianza Universidad vs Cienciano: alineaciones posibles

Alianza Universidad: Ítalo Espinoza; Aldair Perleche, Paolo Fuentes, Otavio Gut, Jesús Mendieta; Vásquez, Carlos Ascues, Jeremy Canela, Marcos Lliuya; Joffré Escobar y Yorleys Mena.

Cienciano: Juan Cruz Bolado; Leonel Galeano, Danilo Ortíz, Jimmy Valoyes; Cristian Neira, Santiago Arias, Claudio Torrejón ©, Agustín González; Alejandro Hohberg, Beto Da Silva y Carlos Garcés.

