Atlético Grau vs. Alianza Universidad: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por la fecha 9 del Clausura?

Atlético Grau vs. Alianza Universidad EN VIVO: se enfrentan este jueves 18 de septiembre en el Estadio Campeones del 36, en Sullana (Piura). El partido corresponde a la fecha 9 por el Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto 2025 y se jugará a partir de las 3:15 p.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá seguirse por L1 MAX y L1 Play. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

Atlético Grau se encuentra a la misma distancia de meterse a un puesto de Copa Sudamericana que de caer a zona de descenso. La irregularidad ha sido una constante en el equipo de Ángel Comizzo, que llega al duelo tras descansar en la anterior jornada.

Alianza Universidad, por su parte, vio frenada su racha de victorias con la goleada que le propinó Cienciano y que le lleva a estar nuevamente muy pendiente de la tabla acumulada.

Atlético Grau vs. Alianza Universidad: ¿cómo llegan los equipos a la fecha 9 del Torneo Clausura 2025?

Atlético Grau descansó en la última fecha, por lo que su más reciente encuentro fue el 2-0 sobre ADT. En tanto, Alianza Universidad llega a la contienda tras caer 03 frente a Cienciano en Huánuco.

¿Cuándo y dónde juegan Atlético Grau vs. Alianza Universidad EN VIVO por la fecha 9 del Torneo Clausura 2025?

El partido de Atlético Grau ante el elenco de Alianza Universidad está programado para el jueves 18 de septiembre en el Estadio Campeones del 36, de la ciudad de Sullana (Piura). El recinto tiene capacidad para recibir a 12 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Atlético Grau vs. Alianza Universidad EN VIVO por la fecha 9 del Torneo Clausura 2025?

En Perú , el partido entre Atlético Grau vs. Alianza Universidad comienza a las 3:15 p.m.

¿Qué canal transmite el Atlético Grau vs. Alianza Universidad EN VIVO?

El partido EN DIRECTO será transmitido a todo el Perú en TV por L1 MAX (Liga1 MAX), canal disponible en diversos cableoperadores como DirecTV, Claro TV, WIN, Best Cable y más. Vía streaming el encuentro va por L1 Play. En Estados Unidos se ver por FOX Deportes y en demás países del extranjero a través de la plataforma Fanatiz.

Atlético Grau vs. Alianza Universidad: alineaciones posibles

Atlético Grau: Patricio Álvarez; Jherson Reyes, Daniel Franco, Rodrigo Tapia, José Bolívar; Neri Bandiera, Rafael Guarderas, Diego Soto, Juan Garro; Paulo De la Cruz; Raúl Ruidíaz.

Alianza Universidad: Ítalo Espinoza; Gerson Iraola, Paolo Fuentes, Gut, Alberto Ampuero; Edwin Gomez, Rick Campodónico; Omar Vásquez, Marcos Lliuya, Joffre Escobar; Yorleys Mena.

Atlético Grau vs. Alianza Universidad: últimos resultados

31/08/2025 | Atlético Grau 2-0 ADT – Clausura

24/08/2025 | Cienciano 1-0 Atlético Grau – Clausura

15/08/2025 | Atlético 1-2 Comerciantes Unidos – Clausura