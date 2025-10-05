Atlético Grau vs Melgar en vivo: fecha, horarios y canales de TV para ver fecha 13 del Torneo Clausura 2025

Melgar necesita un triunfo de visitante para ascender a los primeros puestos del Torneo Clausura 2025.
Este domingo 5 de octubre, Atlético Grau de Piura y FBC Melgar medirán fuerzas por la jornada 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El encuentro programado para las 15:00 horas (hora peruana) se jugará en el Estadio Campeones del 36.
Atlético Grau vs Melgar: ¿Cómo llegan a la fecha 13 del Torneo Clausura 2025?
Atlético Grau llega a esta instancia tras perder por 2-1 ante Alianza Lima, mientras que Melgar ganó 2-0 a Cienciano.
¿Cuándo y dónde juegan Atlético Grau vs Melgar en vivo por el Torneo Clausura 2025?
El partido está programado para el domingo 5 de octubre en el Estadio Campeones del 36. El recinto tiene una capacidad para 12,000 espectadores.
¿A qué hora juegan Atlético Grau vs Melgar en vivo por el Torneo Clausura 2025?
- En Perú, el partido Atlético Grau vs Melgar comienza a las 3:00 p.m.
- En Colombia, el partido Atlético Grau vs Melgar comienza a las 3:00 p.m.
- En Ecuador, el partido Atlético Grau vs Melgar comienza a las 3:00 p.m.
- En Chile, el partido Atlético Grau vs Melgar comienza a las 5:00 p.m.
- En Bolivia, el partido Atlético Grau vs Melgar comienza a las 4:00 p.m.
- En Venezuela, el partido Atlético Grau vs Melgar comienza a las 4:00 p.m.
- En Brasil, el partido Atlético Grau vs Melgar comienza a las 5:00 p.m.
- En Argentina, el partido Atlético Grau vs Melgar comienza a las 5:00 p.m.
- En Uruguay, el partido Atlético Grau vs Melgar comienza a las 5:00 p.m.
- En Paraguay, el partido Atlético Grau vs Melgar comienza a las 5:00 p.m.
¿Dónde ver el Atlético Grau vs Melgar en vivo por TV?
El encuentro de Atlético Grau ante Sport Huancayo será transmitido por L1 Max y L1 Play. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.
Atlético Grau vs Melgar: alineaciones posibles
Atlético Grau: Patricio Álvarez; Rodrigo Tapia, Daniel Franco, José Bolivar; Jeremy Rostaing, Rafael Guardera, Diego Soto, Paulo De la Cruz, Juan Garro; Neri Bandiera y Tomás Sandoval.
Melgar: Cáceda; Lazo, Barrios, Deneumostier, González; Tandazo, Orzán, Quagliata; Bordacahar, D'Arrigo y Cuesta.
Atlético Grau vs Melgar: ¿Cuánto pagan las casas de apuestas?
|Casa de apuestas
|Atlético Grau
|Empate
|Melgar
|Apuesta Total
|2.57
|2.90
|3.10
|Betsson
|2.42
|2.98
|3.05
|Betano
|2.45
|3.15
|3.00