Atlético Grau vs Melgar en vivo: fecha, horarios y canales de TV para ver fecha 13 del Torneo Clausura 2025

Atlético Grau vs Melgar por la Liga1
Atlético Grau vs Melgar por la Liga1 | Fuente: RPP
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Melgar necesita un triunfo de visitante para ascender a los primeros puestos del Torneo Clausura 2025.

Este domingo 5 de octubre, Atlético Grau de Piura y FBC Melgar medirán fuerzas por la jornada 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El encuentro programado para las 15:00 horas (hora peruana) se jugará en el Estadio Campeones del 36.

Atlético Grau vs Melgar: ¿Cómo llegan a la fecha 13 del Torneo Clausura 2025?

Atlético Grau llega a esta instancia tras perder por 2-1 ante Alianza Lima, mientras que Melgar ganó 2-0 a Cienciano.


¿Cuándo y dónde juegan Atlético Grau vs Melgar en vivo por el Torneo Clausura 2025?

El partido está programado para el domingo 5 de octubre en el Estadio Campeones del 36. El recinto tiene una capacidad para 12,000 espectadores.


¿A qué hora juegan Atlético Grau vs Melgar en vivo por el Torneo Clausura 2025?

  • En Perú, el partido Atlético Grau vs Melgar comienza a las 3:00 p.m.
  • En Colombia, el partido Atlético Grau vs Melgar comienza a las 3:00 p.m.
  • En Ecuador, el partido Atlético Grau vs Melgar comienza a las 3:00 p.m.
  • En Chile, el partido Atlético Grau vs Melgar comienza a las 5:00 p.m.
  • En Bolivia, el partido Atlético Grau vs Melgar comienza a las 4:00 p.m.
  • En Venezuela, el partido Atlético Grau vs Melgar comienza a las 4:00 p.m.
  • En Brasil, el partido Atlético Grau vs Melgar comienza a las 5:00 p.m.
  • En Argentina, el partido Atlético Grau vs Melgar comienza a las 5:00 p.m.
  • En Uruguay, el partido Atlético Grau vs Melgar comienza a las 5:00 p.m.
  • En Paraguay, el partido Atlético Grau vs Melgar comienza a las 5:00 p.m.

¿Dónde ver el Atlético Grau vs Melgar en vivo por TV?

El encuentro de Atlético Grau ante Sport Huancayo será transmitido por L1 Max y L1 Play. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Atlético Grau vs Melgar: alineaciones posibles

Atlético Grau: Patricio Álvarez; Rodrigo Tapia, Daniel Franco, José Bolivar; Jeremy Rostaing, Rafael Guardera, Diego Soto, Paulo De la Cruz, Juan Garro; Neri Bandiera y Tomás Sandoval.

Melgar: Cáceda; Lazo, Barrios, Deneumostier, González; Tandazo, Orzán, Quagliata; Bordacahar, D'Arrigo y Cuesta.

Atlético Grau vs Melgar: ¿Cuánto pagan las casas de apuestas?

Casa de apuestasAtlético GrauEmpateMelgar
Apuesta Total2.572.903.10
Betsson2.422.983.05
Betano2.453.153.00

