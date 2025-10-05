Atlético Grau vs Melgar en vivo: fecha, horarios y canales de TV para ver fecha 13 del Torneo Clausura 2025

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Este domingo 5 de octubre, Atlético Grau de Piura y FBC Melgar medirán fuerzas por la jornada 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El encuentro programado para las 15:00 horas (hora peruana) se jugará en el Estadio Campeones del 36.

Atlético Grau vs Melgar: ¿Cómo llegan a la fecha 13 del Torneo Clausura 2025?



Atlético Grau llega a esta instancia tras perder por 2-1 ante Alianza Lima, mientras que Melgar ganó 2-0 a Cienciano.





¿Cuándo y dónde juegan Atlético Grau vs Melgar en vivo por el Torneo Clausura 2025?

El partido está programado para el domingo 5 de octubre en el Estadio Campeones del 36. El recinto tiene una capacidad para 12,000 espectadores.

¿A qué hora juegan Atlético Grau vs Melgar en vivo por el Torneo Clausura 2025?

En Perú, el partido Atlético Grau vs Melgar comienza a las 3:00 p.m.

En Colombia, el partido Atlético Grau vs Melgar comienza a las 3:00 p.m.

En Ecuador, el partido Atlético Grau vs Melgar comienza a las 3:00 p.m.

En Chile, el partido Atlético Grau vs Melgar comienza a las 5:00 p.m.

En Bolivia, el partido Atlético Grau vs Melgar comienza a las 4:00 p.m.

En Venezuela, el partido Atlético Grau vs Melgar comienza a las 4:00 p.m.

En Brasil, el partido Atlético Grau vs Melgar comienza a las 5:00 p.m.

En Argentina, el partido Atlético Grau vs Melgar comienza a las 5:00 p.m.

En Uruguay, el partido Atlético Grau vs Melgar comienza a las 5:00 p.m.

En Paraguay, el partido Atlético Grau vs Melgar comienza a las 5:00 p.m.

¿Dónde ver el Atlético Grau vs Melgar en vivo por TV?

El encuentro de Atlético Grau ante Sport Huancayo será transmitido por L1 Max y L1 Play. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Atlético Grau vs Melgar: alineaciones posibles

Atlético Grau: Patricio Álvarez; Rodrigo Tapia, Daniel Franco, José Bolivar; Jeremy Rostaing, Rafael Guardera, Diego Soto, Paulo De la Cruz, Juan Garro; Neri Bandiera y Tomás Sandoval.

Melgar: Cáceda; Lazo, Barrios, Deneumostier, González; Tandazo, Orzán, Quagliata; Bordacahar, D'Arrigo y Cuesta.

