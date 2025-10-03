Liga 1: Por la fecha 13 se enfrentarán Grau y Melgar

Todos los detalles de la previa del partido entre Grau y Melgar, que se jugará mañana desde las 15:00 horas en el estadio Campeones del 36. Dirige Pablo López Ramos.

Grau aguarda mañana la visita de Melgar, para jugar el partido por la fecha 13 de la Liga 1, a partir de las 15:00 horas.

Así llegan Grau y Melgar

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Grau en partidos de la Liga 1

Grau viene de caer por 1 a 2 frente a Alianza Lima. Ha ganado 3 y empatado 1 de las 4 últimas jornadas, con 4 goles en contra y con 9 en el arco contrario.

Últimos resultados de Melgar en partidos de la Liga 1

Melgar viene de un triunfo 2 a 0 frente a Cienciano. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 1 triunfo, 2 empates y 1 derrota. Sumó un total de 11 goles y le metieron 5 en su arco.

De los últimos 5 encuentros entre ambos en este torneo, la visita fue la vencedora en 2 juegos y los restantes cotejos han terminado en empate. El último mano a mano en este certamen fue el 18 de mayo, en Apertura del torneo Perú - Liga 1 2025, y sellaron un empate en 1.

Pablo López Ramos fue designado para controlar el partido.

Fecha y rival de Grau en el próximo partido de la Liga 1

Fecha 15: vs UTC: 19 de octubre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha y rival de Melgar en el próximo partido de la Liga 1

Fecha 14: vs Alianza Universidad: 14 de octubre - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Sport Boys: 20 de octubre - 21:30 (hora Argentina)

