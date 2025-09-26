Comerciantes Unidos vs. Melgar: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por el Torneo Clausura 2025?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Comerciantes Unidos vs. Melgar se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO este fin de semana por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto.

La escuadra de FBC Melgar, bajo la dirección técnica de Juan Reynoso, no está lejos de la punta del campeonato. Sin embargo, no depende de sí mismo para coronarse en el Clausura, por lo que la meta es vencer a Comerciantes Unidos en condición de local y esperar que los de arriba tropiecen.

Comerciantes Unidos vs Melgar: así llegan a la fecha 11 del Torneo Clausura 2025

El club de Comerciantes Unidos viene de perder 4-0 contra Alianza Lima, mientras que el 'León del Sur' goleó 6-1 a Los Chankas en la jornada pasada.

¿Cuándo y dónde juegan Comerciantes Unidos vs Melgar en vivo por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025?

El partido está programado para el sábado 27 de septiembre en el Estadio Juan Maldonado Gamarra. El recinto tiene una capacidad para 8,000 espectadores.

¿A qué hora juegan Comerciantes Unidos vs Melgar en vivo por el Torneo Clausura 2025?

En Perú , el partido Comerciantes Unidos vs Melgar comienza a las 3:00 p.m.

En Argentina, el partido Comerciantes Unidos vs Melgar comienza a las 5:00 p.m.

En Uruguay, el partido Comerciantes Unidos vs Melgar comienza a las 5:00 p.m.

En Colombia, el partido Comerciantes Unidos vs Melgar comienza a las 3:00 p.m.

En Brasil, el partido Comerciantes Unidos vs Melgar comienza a las 4:00 p.m.

En Ecuador, el partido Comerciantes Unidos vs Melgar comienza a las 3:00 p.m.

En Chile, el partido Comerciantes Unidos vs Melgar comienza a las 5:00 p.m.

En Bolivia, el partido Comerciantes Unidos vs Melgar comienza a las 4:00 p.m.

En Venezuela, el partido Comerciantes Unidos vs Melgar comienza a las 4:00 p.m.

En Paraguay, el partido Comerciantes Unidos vs Melgar comienza a las 5:00 p.m.

¿Qué canal transmite el Comerciantes Unidos vs Melgar en vivo?

El partido de Comerciantes Unidos contra Melgar será transmitido vía L1 Max y L1 Play. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Comerciantes Unidos vs Melgar: alineaciones posibles

Comerciantes Unidos: Álvaro Villete; Rotceh Aguilar, Yordi Vílchez, Nahuel Tecilla, Paolo Méndez; Keyvin Paico; Pablo Cárdenas, José Marina, Julián Marchioni; Alexander Lecaros y Matías Sen.

FBC Melgar: Carlos Cáceda; Alejandro Ramos, Matías Lazo, Horacio Orzán, Nelson Cabanillas; Walter Tandazo, Tomás Martínez, Nicolás Quagliata, Gregorio Rodríguez; Lautaro Guzmán y Percy Liza.