Ayacucho FC vs. ADT: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO hoy por la fecha 14 del Torneo Clausura?

Ayacucho FC vs. ADT EN VIVO: se enfrentan este domingo 12 de octubre en el Estadio Las Américas, en Ayacucho (Perú). El partido corresponde a la fecha 14 del Torneo Clausura por la Liga1 Te Apuesto 2025 y se jugará a partir de la 1:00 p.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá seguirse por L1 MAX y L1 Play. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

Ayacucho FC vs ADT: ¿cómo llegan a la fecha 14 del Torneo Clausura 2025?

Ayacucho FC llega a la contienda tras descansar en la última fecha y antes de ello perder en su última presentación por 3-0 ante Sporting Cristal en condición de visitante. ADT, por su lado, le ganó en la anterior jornada 3-2 a Cristal en Tarma.

¿Cuándo y dónde juegan Ayacucho FC vs ADT EN VIVO por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025?

El partido de Ayacucho FC ante el elenco tarmeño de ADT está programado para el domingo 12 de octubre en el Estadio Las Américas, en Huamanga (Ayacucho). El recinto tiene capacidad para recibir a 6 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Ayacucho FC vs ADT EN VIVO por el Torneo Clausura 2025?

En Perú , el partido entre Ayacucho FC vs. ADT comienza a la 1:00 p.m.

, el partido entre Ayacucho FC vs. ADT comienza a la 1:00 p.m. En Colombia, el partido entre Ayacucho FC vs. ADT comienza a la 1:00 p.m.

En Ecuador, el partido entre Ayacucho FC vs. ADT comienza a la 1:00 p.m.

En Bolivia, el partido entre Ayacucho FC vs. ADT comienza a las 2:00 p.m.

En Venezuela, el partido entre Ayacucho FC vs. ADT comienza a las 2:00 p.m.

En Chile, el partido entre Ayacucho FC vs. ADT comienza a las 3:00 p.m.

En Paraguay, el partido entre Ayacucho FC vs. ADT comienza a las 3:00 p.m.

En Argentina, el partido entre Ayacucho FC vs. ADT comienza a las 3:00 p.m.

En Uruguay, el partido entre Ayacucho FC vs. ADT comienza a las 3:00 p.m.

En Brasil, el partido entre Ayacucho FC vs. ADT comienza a las 3:00 p.m.

En México (CDMX), el partido entre Ayacucho FC vs. ADT comienza a las 12:00 p.m.

En España, el partido entre Ayacucho FC vs. ADT comienza a las 8:00 p.m.

¿Dónde ver el Ayacucho FC vs ADT EN VIVO por TV y streaming?

El partido EN DIRECTO será transmitido a todo el Perú en TV por L1MAX (Liga1 MAX), canal disponible en diversos cableoperadores como DirecTV, Claro TV, WIN, Best Cable y más. Vía streaming el encuentro va por L1 Play. En Estados Unidos se ver por FOX Deportes y en demás países del extranjero a través de la plataforma Fanatiz.

Ayacucho FC vs ADT: alineaciones posibles

Ayacucho FC: Juan Valencia; Jonathan Bilbao, Jean Falconi, Brackson León, Pedro Peral; Derlis Orué, Franco Caballero, Adrián de la Cruz, Royer Salcedo; Hideyoshi Arakaki y Alonso Tamariz.

ADT: Eder Hermoza; John Narváez, Jhair Soto, Gustavo Dulanto, Fernando Bersano; Gerson Barreto, Ademar Robles, Carlos Cabello, Joao Rojas, Nazareno Bazán; y Mauro Da Luz.

Ayacucho FC vs ADT: ¿Cuánto pagan las casas de apuestas?

Casa de Apuestas Ayacucho FC EMPATE ADT Betano 2.62 3.10 2.80 Apuesta Total 2.66 3.10 2.80 DoradoBet 2.66 3.00 2.80 Te Apuesto 2.63 3.11 2.79