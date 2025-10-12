CD Moquegua vs. Unión Comercio: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO hoy por semifinales de Liga2?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

CD Moquegua vs. Unión Comercio EN VIVO: se enfrentan este domingo 12 de octubre en el Estadio 25 de Noviembre, en Moquegua, desde las 11:00 a.m. (hora peruana) por la semifinal ida de la Liga2. La transmisión del compromiso podrá seguirse por ATV y YouTube FPF. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

► Partidos de hoy, domingo 12 de octubre del 2025: revisa la programación de la fecha

► Cusco FC vs. Comerciantes Unidos: ¿a qué hora juegan y dónde ver por la fecha 14 del Torneo Clausura?

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

CD Moquegua vs Unión Comercio: ¿cómo llegan a la ida de las semifinales de la Liga 2 2025?

El CD Moquegua se instaló en las semifinales después de derrotar 2-1 a ADA Jaén en cuartos de final. Mientras tanto, Unión Comercio clasificó de forma directa como líder del Grupo B de la Zona Ascenso, ganándole 5-0 a San Marcos en su último encuentro.

¿Cuándo y dónde juegan CD Moquegua vs Unión Comercio EN VIVO por las semifinales de la Liga 2 2025?

El partido de UCV Moquegua ante el elenco de Unión Comercio está programado para el domingo 12 de octubre en el Estadio 25 de Noviembre, en Moquegua. El recinto tiene capacidad para recibir a 21 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan CD Moquegua vs Unión Comercio EN VIVO por las semifinales de la Liga 2 2025?

En Perú , el partido entre CD Moquegua vs. Unión Comercio comienza a las 11:00 a.m.

, el partido entre CD Moquegua vs. Unión Comercio comienza a las 11:00 a.m. En Colombia, el partido entre CD Moquegua vs. Unión Comercio comienza a las 11:00 a.m.

En Ecuador, el partido entre CD Moquegua vs. Unión Comercio comienza a las 11:00 a.m.

En Bolivia, el partido entre CD Moquegua vs. Unión Comercio comienza a las 12:00 p.m

En Venezuela, el partido entre CD Moquegua vs. Unión Comercio comienza a las 12:00 p.m.

En Chile, el partido entre CD Moquegua vs. Unión Comercio comienza a la 1:00 p.m.

En Paraguay, el partido entre CD Moquegua vs. Unión Comercio comienza a la 1:00 p.m.

En Argentina, el partido entre CD Moquegua vs. Unión Comercio comienza a la 1:00 p.m

En Uruguay, el partido entre CD Moquegua vs. Unión Comercio comienza a la 1:00 p.m.

En Brasil, el partido entre CD Moquegua vs. Unión Comercio comienza a la 1:00 p.m.



En Estados Unidos (Miami), el partido entre CD Moquegua vs. Unión Comercio comienza a las 12:00 p.m



¿Qué canal transmite el CD Moquegua vs Unión Comercio EN VIVO por TV?

El partido EN DIRECTO será transmitido a todo el Perú en TV por señal abierta mediante ATV. Vía streaming el encuentro va por el canal de YouTube de la Federación Peruana de Fútbol. Todos los detalles y el minuto a minuto lo tendrás en RPP.pe.

CD Moquegua vs Unión Comercio: Alineaciones posibles

CD Moquegua: Renzo Figueroa; Eros Montenegro, Jersson Vásquez, Jimmy Jiménez, José Granda ©, Brayan Rivera, Nicolás Chávez, Cristian Lasso, Luciano Centurión, Cristofer Aguirre y Jefferson Collazos. DT: Jaime Serna.

Unión Comercio: Matías Córdova; Maelo Reátegui, Jhonny Mena, Osama Jiménez, Neil Marcos, Carlos Montoya, Ángel Ojeda, Chase Villanueva, Gabriel Morales, Jesús Arrieta y Víctor Perlaza ©. DT: Jesús Oropesa.