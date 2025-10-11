Últimas Noticias
Partidos de hoy, domingo 12 de octubre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga 1, Eliminatorias y Mundial Sub 20

Partidos de hoy, domingo 12 de octubre de 2025 | FÚTBOL EN VIVO
Partidos de hoy, domingo 12 de octubre de 2025 | FÚTBOL EN VIVO | Fuente: Cusco FC
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, domingo 12 de octubre del 2025.

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Cusco FC vs. Comerciantes Unidos por la Liga1 Te Apuesto. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.


Programación de los partidos de hoy, domingo 12 de octubre del 2025: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Liga1 Te Apuesto – Perú

1:00 p.m. Ayacucho FC vs. ADT – L1MAX, L1 Play, Fanatiz

3:30 p.m. Alianza Atlético vs. Los Chankas – L1MAX, L1 Play, Fanatiz

6:00 p.m. Cusco FC vs. Comerciantes Unidos – L1MAX, L1 Play, Fanatiz

Partidos de hoy, Amistosos

12:00 p.m. Malta vs. Bosnia – Disney+ Premium


Partidos de hoy, Campeonato Nacional – Uruguay

08:30 a.m. Montevideo City vs. Montevideo Wanderers – Disney+ Premium, GolTV

11:00 a.m. CA Juventud vs. River Plate – Disney+ Premium, GolTV

2:00 p.m. Danubio vs. Nacional – Disney+ Premium, GolTV


Partidos de hoy, Copa Libertadores Femenina – Conmebol

2:00 p.m. Colo Colo vs. Libertad – Pluto TV

6:00 p.m. Deportivo Cali vs. Sao Paulo – Pluto TV


Partidos de hoy, Eliminatorias 2026 – CAF

08:00 a.m. Zambia vs. Níger – FIFA+

11:00 a.m. Chad vs. Rep. Centroafricana – FIFA+

2:00 p.m. Ghana vs. Comoras – FIFA+

2:00 p.m. Egipto vs. Guinea Bissau – FIFA+

2:00 p.m. Burkina Faso vs. Etiopía – FIFA+

2:00 p.m. Mali vs. Madagascar – FIFA+

2:00 p.m. Yibuti vs. Sierra Leona – FIFA+


Partidos de hoy, Eliminatorias 2026 – UEFA

08:00 a.m. San Marino vs. Chipre – Disney+ Premium, ESPN 2

11:00 a.m. Escocia vs. Bielorrusia – Disney+ Premium

11:00 a.m. Islas Feroe vs. República Checa – Disney+ Premium

1:45 p.m. Países Bajos vs. Finlandia – Disney+, ESPN

1:45 p.m. Dinamarca vs. Grecia – Disney+, ESPN Premium

1:45 p.m. Rumanía vs. Austria – Disney+, ESPN Premium

1:45 p.m. Croacia vs. Gibraltar – Disney+, ESPN Premium

1:45 p.m. Lituania vs. Polonia – Disney+, ESPN Premium


Partidos de hoy, Mundial Sub 20 – FIFA

3:00 p.m. Estados Unidos vs. Marruecos – DSports, DGO

6:00 p.m. Noruega vs. Francia – DSports, DGO


Partidos de hoy, Liga2 – Perú

11:00 a.m. CD Moquegua vs. Unión Comercio – ATV

1:15 p.m. César Vallejo vs. FC Cajamarca - ATV


Partidos de hoy, Liga Profesional – Argentina

12:30 p.m. Aldosivi vs. Huracán – Fanatiz, TyC Sports

2:45 p.m. Instituto vs. Atlético Tucumán – Fanatiz, TyC Sports

2:45 p.m. Independiente Rivadavia vs. Godoy Cruz – Fanatiz, Disney+ Premium

5:15 p.m. River Plate vs. Sarmiento – Fanatiz, Disney+, ESPN

7:15 p.m. Independiente vs. Lanús – Fanatiz, TyC Sports

Partidos de hoy, Liga de Colombia

2:00 p.m. Santa Fe vs. Llaneros – RCN Nuestra Tele

4:10 p.m. Alianza vs. Junior – RCN Nuestra Tele

6:20 p.m. Bucaramanga vs. Unión Magdalena – RCN Nuestra Tele

8:30 p.m. Águilas Doradas vs. Deportivo Pasto – RCN Nuestra Tele


Partidos de hoy, MLS – Estados Unidos

6:00 p.m. Austin FC vs. Los Angeles FC -TNT, Apple TV

Partidos de hoy Liga 1 Liga 1 Te Apuesto Eliminatorias 2026 Eliminatorias UEFA Copa Libertadores Mundial Sub 20

