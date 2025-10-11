Partidos de hoy, domingo 12 de octubre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga 1, Eliminatorias y Mundial Sub 20

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, domingo 12 de octubre del 2025.
Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Cusco FC vs. Comerciantes Unidos por la Liga1 Te Apuesto. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.
Programación de los partidos de hoy, domingo 12 de octubre del 2025: horarios y guía de canales
Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇
Partidos de hoy, Liga1 Te Apuesto – Perú
1:00 p.m. Ayacucho FC vs. ADT – L1MAX, L1 Play, Fanatiz
3:30 p.m. Alianza Atlético vs. Los Chankas – L1MAX, L1 Play, Fanatiz
6:00 p.m. Cusco FC vs. Comerciantes Unidos – L1MAX, L1 Play, Fanatiz
Partidos de hoy, Amistosos
12:00 p.m. Malta vs. Bosnia – Disney+ Premium
Partidos de hoy, Campeonato Nacional – Uruguay
08:30 a.m. Montevideo City vs. Montevideo Wanderers – Disney+ Premium, GolTV
11:00 a.m. CA Juventud vs. River Plate – Disney+ Premium, GolTV
2:00 p.m. Danubio vs. Nacional – Disney+ Premium, GolTV
Partidos de hoy, Copa Libertadores Femenina – Conmebol
2:00 p.m. Colo Colo vs. Libertad – Pluto TV
6:00 p.m. Deportivo Cali vs. Sao Paulo – Pluto TV
Partidos de hoy, Eliminatorias 2026 – CAF
08:00 a.m. Zambia vs. Níger – FIFA+
11:00 a.m. Chad vs. Rep. Centroafricana – FIFA+
2:00 p.m. Ghana vs. Comoras – FIFA+
2:00 p.m. Egipto vs. Guinea Bissau – FIFA+
2:00 p.m. Burkina Faso vs. Etiopía – FIFA+
2:00 p.m. Mali vs. Madagascar – FIFA+
2:00 p.m. Yibuti vs. Sierra Leona – FIFA+
Partidos de hoy, Eliminatorias 2026 – UEFA
08:00 a.m. San Marino vs. Chipre – Disney+ Premium, ESPN 2
11:00 a.m. Escocia vs. Bielorrusia – Disney+ Premium
11:00 a.m. Islas Feroe vs. República Checa – Disney+ Premium
1:45 p.m. Países Bajos vs. Finlandia – Disney+, ESPN
1:45 p.m. Dinamarca vs. Grecia – Disney+, ESPN Premium
1:45 p.m. Rumanía vs. Austria – Disney+, ESPN Premium
1:45 p.m. Croacia vs. Gibraltar – Disney+, ESPN Premium
1:45 p.m. Lituania vs. Polonia – Disney+, ESPN Premium
Partidos de hoy, Mundial Sub 20 – FIFA
3:00 p.m. Estados Unidos vs. Marruecos – DSports, DGO
6:00 p.m. Noruega vs. Francia – DSports, DGO
Partidos de hoy, Liga2 – Perú
11:00 a.m. CD Moquegua vs. Unión Comercio – ATV
1:15 p.m. César Vallejo vs. FC Cajamarca - ATV
Partidos de hoy, Liga Profesional – Argentina
12:30 p.m. Aldosivi vs. Huracán – Fanatiz, TyC Sports
2:45 p.m. Instituto vs. Atlético Tucumán – Fanatiz, TyC Sports
2:45 p.m. Independiente Rivadavia vs. Godoy Cruz – Fanatiz, Disney+ Premium
5:15 p.m. River Plate vs. Sarmiento – Fanatiz, Disney+, ESPN
7:15 p.m. Independiente vs. Lanús – Fanatiz, TyC Sports
Partidos de hoy, Liga de Colombia
2:00 p.m. Santa Fe vs. Llaneros – RCN Nuestra Tele
4:10 p.m. Alianza vs. Junior – RCN Nuestra Tele
6:20 p.m. Bucaramanga vs. Unión Magdalena – RCN Nuestra Tele
8:30 p.m. Águilas Doradas vs. Deportivo Pasto – RCN Nuestra Tele
Partidos de hoy, MLS – Estados Unidos
6:00 p.m. Austin FC vs. Los Angeles FC -TNT, Apple TV