Ayacucho FC vs Deportivo Garcilaso: horario y canales TV del partido por el Torneo Clausura 2025 de Liga1

Ayacucho FC juega de local contra Deportivo Garcilaso en el Estadio Ciudad de Cumaná.

Ayacucho FC recibirá este sábado 25 de octubre a Deportivo Garcilaso por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El encuentro fue programado en el Estadio Ciudad de Cumaná y será transmitido por la señal de L1 MAX para todo el país.

¿Cómo llegan Ayacucho FC vs Garcilaso a la fecha 16 del Torneo Clausura?

Ayacucho FC llega a esta instancias tras perder por 2-1 ante Universitario en Lima, mientras que Garcilaso cayó 0-1 ante Sporting Cristal en Cusco.

¿Cuándo y dónde juegan Ayacucho FC vs Garcilaso en vivo por la fecha 16 del Torneo Clausura 2025?

El partido está programado para el sábado 25 de octubre en el Estadio Ciudad de Cumaná (Piura). El recinto tiene una capacidad para 12,000 espectadores.

¿A qué hora juegan Ayacucho FC vs Garcilaso en vivo por el Torneo Clausura 2025?

En Perú , el partido Ayacuchp FC vs Garcilaso comienza a las 1:00 p.m.

¿Qué canal transmite el Ayacucho FC vs Garcilaso?

El partido de Ayacucho FC vs Garcilaso será transmitido por la señal de L1 Max y L1 Play. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.