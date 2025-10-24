"Me quedaría callado": Álvaro Barco responde a Néstor Gorosito y dice que Alianza no debe justificar su situación

Universitario de Deportes venció 1-0 a Sporting Cristal y está más cerca que nunca del tricampeonato nacional. Álvaro Barco, director deportivo del club crema, destacó el momento del equipo de sus amores. Sin embargo, también se dio tiempo en responder al entrenador de Alianza Lima, Néstor Gorosito.

Barco no dudó en arremeter contra Gorosito, que en conferencia de prensa, señaló que no ve equidad en la Liga1, considerando que hay “injusticias”.

“La verdad te soy sincero si estaría en la situación en la tabla de posiciones como Alianza, me quedaría callado, por más que puedan haber situaciones en que uno se sienta afectado por el arbitraje y por situaciones adversas fuera y dentro de la cancha, con tantos puntos de ventaja, yo me quedaría callado”, comenzó.

“No hay argumentos válidos para poder justificar cuando tienes tantos puntos ante el primer equipo, si yo estuviera en esa situación como entrenador, como gerente deportivo o jugador, simplemente no respondería, simplemente asumiría una posición de tener revanchas el próximo año, pero no justificaría mi situación con tantos puntos de ventaja”, sentenció.

¿Qué dijo Néstor Gorosito?

El entrenador de Alianza Lima hizo referencia a la diferencia que le sacó Universitario en la Liga1 Te Apuesto. "Hay que imponerse a las injusticias", dijo.

“El club nos ha dado todo para poder desarrollarnos, tenemos un muy buen plantel. A nivel internacional nos fue bien, queríamos salir campeones, teníamos la ilusión, el equipo y las armas, pero desgraciadamente no lo concretamos. Jugamos 18 partidos en forma internacional y superando a rivales campeones de América como Boca y Gremio. Alianza dio la talla”, apuntó en conferencia de prensa.

Sobre las supuestas "injusticias" en la Liga1, Néstor Gorosito respondió: “A la gente que anhela un poco más, y es lógico porque con esta camiseta siempre hay que ganar, estamos abocados en mejorar esa parte. No es que no le hemos dado importancia al torneo local, todo jugamos con lo mejor que teníamos. Hemos jugado 18 partidos (internacionales) y en el torneo local son 19, así que jugamos un torneo más".

"Nosotros sabemos que la cancha no está igual para todos los equipos, pero hay que imponerse a las injusticias y no tomarlo como si fuera un impedimento para llegar al objetivo de campeonar. Alianza siempre tiene que hacerlo en todo lo que juegue, local, internacional o amistoso. Nos encanta el desafío”, concluyó.