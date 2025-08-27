Últimas Noticias
"Nos quedamos a la deriva": exjugador de Binacional revela el drama que viven por exclusión en la Liga1

Róger Torres, ahora exBinacional, pasó también por el Once Caldas.
Róger Torres, ahora exBinacional, pasó también por el Once Caldas. | Fuente: Club Deportivo Binacional FC
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

Róger Torres, delantero colombiano que pasó por Binacional, habló respecto a la exclusión del club tras decisión de la FPF.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Binacional ya no forma parte de la Liga1 Te Apuesto 2025 luego de la decisión de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) de excluirlo del campeonato, tras la declaración de incompetencia de una demanda de amparo impuesta por el club de Juliaca.

De esta manera, el Deportivo Binacional no juega más en la Liga1 y sus jugadores, incluyendo los extranjeros, quedaron liberados. El delantero colombiano Róger Torres es uno de ellos y en declaraciones a la prensa local manifestó su incomodidad por vivir este episodio con el 'Poderoso del Sur'.

"El club nos debe el mes de julio y entrenamos hasta que salió el comunicado. Nos devolvieron nuestros implementos y de ahí nos despedimos entre nosotros", sostuvo el ahora exfutbolista de Binacional a Ovación.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas

¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más.

QUIERO UNIRME AL CLUB

Binacional fuera de la Liga1

Posteriormente, el atacante manifestó respecto a que la cabeza de la dirigencia del 'Vendaval celeste' no se mostró en los últimos días.

"Nos ha tomado a todos por sorpresa. El presidente no apareció y nos quedamos a la deriva. Ya estoy en Colombia y me mantuve a la espera de un pasaje. No llegó", dijo.

Además, Róger Torres lamentó que la exclusión de Binacional se dé cuando gozaba de un buen momento en la Liga1 Te Apuesto.

"Venía en un buen momento, en lo personal con cuatro goles y también con tres asistencias", añadió el delantero.

Por último, agregó que "la verdad que se armó un mejor equipo para el Clausura y yo había vuelto a la liga peruana porque antes me fue bien. Me gusta la liga peruana porque es una que encaja con mi estilo de juego. Ojalá que en el futuro se dé otra vez".

Así va la tabla de posiciones del Clausura 2025 sin Binacional

 EquiposPJGEPGFGCDGPuntos
1Universitario7430114+715
2Sporting Cristal6420132+1114
3Cusco FC541071+613
4Deportivo Garcilaso734094+513
5Alianza Lima733175+212
6Sport Huancayo7232101009
7FBC Melgar723278-19
8Los Chankas5302811-39
9Cienciano622275+28
10Alianza Universidad621379-27
11ADT621359-47
12Alianza Atlético513132+16
13Juan Pablo II613288-26
14Comerciantes Unidos6122610-35
15Atlético Grau6123711-45
16Ayacucho FC611459-44
17Sport Boys711529-74
18UTC502348-42

Binacional Liga 1 Liga 1 Te Apuesto

