"Nos quedamos a la deriva": exjugador de Binacional revela el drama que viven por exclusión en la Liga1

Binacional ya no forma parte de la Liga1 Te Apuesto 2025 luego de la decisión de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) de excluirlo del campeonato, tras la declaración de incompetencia de una demanda de amparo impuesta por el club de Juliaca.

De esta manera, el Deportivo Binacional no juega más en la Liga1 y sus jugadores, incluyendo los extranjeros, quedaron liberados. El delantero colombiano Róger Torres es uno de ellos y en declaraciones a la prensa local manifestó su incomodidad por vivir este episodio con el 'Poderoso del Sur'.

"El club nos debe el mes de julio y entrenamos hasta que salió el comunicado. Nos devolvieron nuestros implementos y de ahí nos despedimos entre nosotros", sostuvo el ahora exfutbolista de Binacional a Ovación.

Posteriormente, el atacante manifestó respecto a que la cabeza de la dirigencia del 'Vendaval celeste' no se mostró en los últimos días.

"Nos ha tomado a todos por sorpresa. El presidente no apareció y nos quedamos a la deriva. Ya estoy en Colombia y me mantuve a la espera de un pasaje. No llegó", dijo.

Además, Róger Torres lamentó que la exclusión de Binacional se dé cuando gozaba de un buen momento en la Liga1 Te Apuesto.

"Venía en un buen momento, en lo personal con cuatro goles y también con tres asistencias", añadió el delantero.

Por último, agregó que "la verdad que se armó un mejor equipo para el Clausura y yo había vuelto a la liga peruana porque antes me fue bien. Me gusta la liga peruana porque es una que encaja con mi estilo de juego. Ojalá que en el futuro se dé otra vez".

