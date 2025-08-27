Alianza Lima defendió a Hernán Barcos tras pelea con Alex Valera y envió duro mensaje a Jean Ferrari

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El administrador de Alianza Lima, Fernando Cabada, rompió su silencio tras las declaraciones de Jean Ferrari, que criticó duramente a Hernán Barcos después del cruce de palabra que tuvo con Alex Valera de Universitario.

“Ese es un tema entre jugadores que debió quedar entre jugadores. Mal haría cualquier dirigente o cualquier otra persona en estar opinando, creo que no viene al caso”, cuestionó Cabada contra el exadministrador de Universitario de Deportes.

Asimismo, el dirigente blanquiazul volvió a arremeter contra el actual gerente deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

“Voy a responderle de la misma forma, creo que se equivoca y se equivoca de muy mala manera. Y lo digo por cuatro razones simples: la primera es porque Barcos es un jugador reconocido como caballero dentro y fuera de la cancha en cualquier club en el que haya estado. No conozco una sola persona expresándose mal de Barcos”, aclaró para El Comercio.

Cabada dejó en claro que Ferrari cometió un error tras hablar de la nacionalidad de Hernán Barcos, que juega como peruano en Alianza.

"El segundo error de Ferrari es que Hernán Barcos es peruano. Tiene un DNI tan válido como el del mismo señor Ferrari o como el del Papa", culminó.

El cruce de Hernán Barcos y Alex Valera en el clásico. | Fuente: Gol Perú

Hernán Barcos arremetió contra Alex Valera

En conversación con RPP, el argentino reveló que el atacante de Universitario le faltó el respeto previo a recibir una tarjeta amarilla en el primer tiempo.

"Molesto, porque yo estaba hablando con el árbitro y me falta el respeto. Me grita no sé qué, y por eso reaccioné. A nadie le gusta que le falten el respeto", indicó en un inicio.

"Valera es un chico que recién está empezando a jugar al fútbol y me falta el respeto a mí, sin desmerecer a Valera, pero después de decirle que no a la Selección, de no querer jugar por su patria, por su país, ¿me viene a decir algo a mí? ¿Faltar el respeto a mí, yo que defiendo más al país que a él?", complementó.