Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP211 | INFORMES | Elecciones 2026: el Senado será la verdadera batalla del poder político
EP 211 • 03:46
RPP Data
RPP Data
Cáncer infantil: equipo especializado ausente en el INEN hasta 2026
EP 288 • 03:44
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Miércoles 27 de agosto | (Santa Mónica) - "Ustedes por fuera parecen justos delante de los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad"
EP 1060 • 12:11

Alianza Lima defendió a Hernán Barcos tras pelea con Alex Valera y envió duro mensaje a Jean Ferrari

Hernán Barcos y Alex Valera en el clásico en el estadio Monumental.
Hernán Barcos y Alex Valera en el clásico en el estadio Monumental. | Fuente: Universitario
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Fernando Cabada, administrador de Alianza Lima, se refirió sobre la polémica que dejó el clásico ante Universitario.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El administrador de Alianza Lima, Fernando Cabada, rompió su silencio tras las declaraciones de Jean Ferrari, que criticó duramente a Hernán Barcos después del cruce de palabra que tuvo con Alex Valera de Universitario.

“Ese es un tema entre jugadores que debió quedar entre jugadores. Mal haría cualquier dirigente o cualquier otra persona en estar opinando, creo que no viene al caso”, cuestionó Cabada contra el exadministrador de Universitario de Deportes.

Asimismo, el dirigente blanquiazul volvió a arremeter contra el actual gerente deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

“Voy a responderle de la misma forma, creo que se equivoca y se equivoca de muy mala manera. Y lo digo por cuatro razones simples: la primera es porque Barcos es un jugador reconocido como caballero dentro y fuera de la cancha en cualquier club en el que haya estado. No conozco una sola persona expresándose mal de Barcos”, aclaró para El Comercio.

Cabada dejó en claro que Ferrari cometió un error tras hablar de la nacionalidad de Hernán Barcos, que juega como peruano en Alianza.

"El segundo error de Ferrari es que Hernán Barcos es peruano. Tiene un DNI tan válido como el del mismo señor Ferrari o como el del Papa", culminó.

El cruce de Hernán Barcos y Alex Valera en el clásico
El cruce de Hernán Barcos y Alex Valera en el clásico. | Fuente: Gol Perú

Hernán Barcos arremetió contra Alex Valera

En conversación con RPP, el argentino reveló que el atacante de Universitario le faltó el respeto previo a recibir una tarjeta amarilla en el primer tiempo.

"Molesto, porque yo estaba hablando con el árbitro y me falta el respeto. Me grita no sé qué, y por eso reaccioné. A nadie le gusta que le falten el respeto", indicó en un inicio.

"Valera es un chico que recién está empezando a jugar al fútbol y me falta el respeto a mí, sin desmerecer a Valera, pero después de decirle que no a la Selección, de no querer jugar por su patria, por su país, ¿me viene a decir algo a mí? ¿Faltar el respeto a mí, yo que defiendo más al país que a él?", complementó.

Te recomendamos

Video recomendado

LA FIESTA DEL FÚTBOL

Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias

¡TODA LA INFO AQUÍ!
Tags
Fernando Cabada Alianza Lima Hernán Barcos Alex Valera Liga1

Más sobre Descentralizado

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA