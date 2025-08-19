¿Binacional fuera de la Liga1? Club asegura que resolución judicial "no es firme" y "puede ser impugnada"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Deportivo Binacional emitió un comunicado para pronunciarse sobre la resolución emitida por la Corte Superior de Justicia de Puno este martes, en la que da cuenta de la extinción de la medida cautelar que ordenó a la Federación Peruana de Fútbol a finales del año pasado incluir al ‘Poderoso del Sur’ en la Liga1 Te Apuesto de la actual temporada.

El conjunto de Juliaca detalla que no existe firmeza en la sentencia de la Sala Civil de Puno y detalla que la resolución todavía puede ser impugnada mediante el “Recurso de Agravio Constitucional”. La postura del club es que esta orden debe quedar “sin efecto”, buscando no afectar así su participación en la Liga1, donde tiene programado para el viernes 22 de agosto enfrentar a Ayacucho FC en Huamanga por la sétima fecha del Torneo Clausura.

Comunicado de Binacional sobre posible exclusión de la Liga1

"Club Escuela Municipal Deportivo Binacional F.C. informa que ha sido notificado con las Resoluciones N°19 y N°06 de la Sala Civil de Puno, en un litigio contra la FPF, a través de las cuales se revoca una decisión y una medida cautelar que nos permite jugar en la Liga 1.

La Sentencia de la Sala Civil de Puno no es firme, sino que se encuentra aún pendiente de poder ser impugnada vía Recurso de Agravio Constitucional para recurrir ante el Tribunal Constitucional del Perú. Es decir, a la fecha dicho pronunciamiento no es eficaz.

Creemos, por múltiples razones, que dicha Sentencia debe ser dejada sin efecto, por lo que seguiremos defendiendo en paralelo nuestros derechos ante el órgano supremo de la constitucionalidad.

Por lo tanto, exhortamos a la Federación Peruana de futbol a respetar los plazos y normas de orden público de obligatoria observancia".





¿Qué dice el reglamento de la Liga1 sobre el caso de Binacional?

En caso un club haya sido incorporado a la Liga1 por mandato judicial y, con posterioridad, pierda dicho derecho como consecuencias de la revocación o nulidad de esa resolución judicial, se procederá de la siguiente manera: