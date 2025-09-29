Carlos Zambrano, con tarjetas rojas: ¿cuántas expulsiones tiene en Alianza Lima en este 2025?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Carlos Zambrano es protagonista. Sin embargo, el defensa de Alianza Lima no se ha llevado las miradas por sus buenos quites, sino por el nivel que ha mostrado en las últimas semanas.

Sucede que Carlos Zambrano fue expulsado en el partido pasado que Alianza Lima perdió 2-1 contra Cienciano en el Cusco por el Torneo Clausura 2025. La tarjeta roja se dio por un duro codazo a Santiago Arias, volante del elenco cusqueño.

Es más, previo a este cotejo, Zambrano había visto la roja por la Copa Sudamericana de local. También fue por un golpe, en aquella ocasión contra Charles Aránguiz en el segundo tiempo por la ida de cuartos de final en la Copa Sudamericana.

Alianza Lima no tendrá a Carlos Zambrano en su próximo partido. | Fuente: Club Alianza Lima

Las expulsiones de Carlos Zambrano

Es de esta manera que son seis las expulsiones que tiene el internacional con la Selección Peruana en lo que va temporada, tanto nacional como internacional.

La primera fue el 22 de abril cuando los dirigidos por Néstor Gorosito perdieron 3-2 contra Talleres en Córdoba por la Copa Libertadores. Luego, ante Cienciano por el Apertura en Matute, el popular 'León' también se fue a las duchas el 2 de mayo.

Regresando a la Libertadores, el día 15 del mismo mes, Carlos Zambrano recibió una nueva cartulina contra contra Talleres, ahora en el Alejandro Villanueva. Después, pasaron más de dos meses ya que ante Gremio, por la Copa Sudamericana, fue expulsado (23 de julio).

Por último, pero menos importante, es que se dieron las rojas contra la U. de Chile y Cienciano para el zaguero central.

Además, hay que tener en cuenta que en sus últimos 46 partidos oficiales, los íntimos han visto la roja en 16 oportunidades. Seis fueron por torneos Conmebol y 10 en el marco de la Liga1 Te Apuesto.

¿Qué le viene a Alianza Lima?



Este miércoles 1 de octubre, sin Carlos Zambrano, Alianza Lima recibe a Atlético Grau por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto.

En lo que va de la tabla de posiciones, los de La Victoria son sextos con 15 puntos. Están lejos de Universitario de Deportes, el líder, con 24 unidades.