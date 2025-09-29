UTC vs. Los Chankas: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por fecha 12 del Torneo Clausura 2025?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

UTC vs. Los Chankas se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO esta semana por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto.

Este cotejo será uno entre equipos que están de media tabla para abajo en las posiciones del fútbol local. Por ejemplo, la tienda de UTC es última en lo que va del Clausura con únicamente 3 puntos, mientras que Los Chankas están en la decimosegunda casilla con 9 unidades más que su rival de turno.

¿Cómo llegan UTC y Los Chankas a la fecha 12 del Torneo Clausura 2025?



El elenco de UTC viene de empatar a cero con Deportivo Garcilaso fuera de casa. Por su parte, el club 'guerrero' llega de perder 6-1 con el FBC Melgar.

¿Cuándo y dónde juegan UTC vs Los Chankas en vivo por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025?



El partido está programado para el lunes 29 de septiembre en el Estadio Germán Contreras Jara (Cajambamba). El recinto tiene una capacidad 6,300 espectadores.

¿A qué hora juegan UTC vs Los Chankas en vivo por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025?

En Perú , el partido UTC vs Los Chankas comienza a la 1:00 p.m.

, el partido UTC vs Los Chankas comienza a la 1:00 p.m. En Argentina, el partido UTC vs Los Chankas comienza a las 3:00 p.m.

En Uruguay, el partido UTC vs Los Chankas comienza a las 3:00 p.m.

En Colombia, el partido UTC vs Los Chankas comienza a las 1:00 p.m.

En Brasil, el partido UTC vs Los Chankas comienza a las 3:00 p.m.

En Ecuador, el partido UTC vs Los Chankas comienza a la 1:00 p.m.

En Chile, el partido UTC vs Los Chankas comienza a las 3:00 p.m.

En Bolivia, el partido UTC vs Los Chankas comienza a las 2:00 p.m.

En Venezuela, el partido UTC vs Los Chankas comienza a las 2:00 p.m.

En Paraguay, el partido UTC vs Los Chankas comienza a las 3:00 p.m.

¿Qué canal transmite el UTC contra Los Chankas en vivo?

El partido de UTC contra Los Chankas será transmitido vía TV por L1 Max y L1 Play. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

UTC vs Los Chankas: alineaciones posibles

UTC: Diego Campos; Joshua Cantt, Piero Serra, José Luján, Anthony Rosell; Cristian Mejía; Luis Enrique Álvarez, André Vásquez, Juan Cruz Vega, Erinson Ramírez; Jarlín Quintero.

Los Chankas: Willy Díaz; Ederson Mogollón, Héctor Gonzalez, Carlos Pimienta, Ayrthon Quintana; Jorge Palomino, Adrián Quiroz, Jordan Guivin; Franco Torres, José Manzaneda y Pablo Bueno.