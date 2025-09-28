Partidos de hoy, lunes 29 de septiembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga 1 y Mundial Sub 20

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, lunes 29 de septiembre del 2025.
Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Sporting Cristal vs Ayacucho FC por la Liga 1 Te Apuesto. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial programadas para este lunes 29 de septiembre y revisa los resultados en directo.
Partidos de hoy, Liga1 - Perú
1:00 p.m. | UTC vs Las Chankas - L1 Max, L1 Play
3:15 p.m. | Sporting Cristal vs Ayacucho FC - L1 Max, L1 Play
Partidos de hoy, Mundial Sub 20 - FIFA
3:00 p.m. | Francia vs Sudáfrica - DSports+, DGO
3:00 p.m. | Noruega vs Nigeria - DSports 2, DGO
6:00 p.m. | Estados Unidos vs Nueva Caledonia . DSports+, DGO
6:00 p.m. | Colombia vs Arabia Saudita - DSports, DGO
Partidos de hoy, LaLiga - España
2:00 p.m | Valencia vs Real Oviedo - ESPN 3, Disney+
Partidos de hoy, Premier League
2:00 p.m. | Everton vs West Ham - ESPN 2, Disney+
Partidos de hoy, Serie A -Italia
11:30 a.m. | Parma vs Torino - Disney+
1:45 p.m.| Genoa vs Lazio - ESPN 4, Disney+
Partidos de hoy, Primera División - Argentina
1:30 p.m. | Barracas Central vs Belgrano - TyC Sports
6:00 p.m. | Vélez vs Atlético Tucumán - Disney+
Partidos de hoy, Serie A - Brasil
6:00 p.m. | Sao Paulo vs Ceará - Fanatiz
Partidos de hoy, AFC Champions League Elite - Asia
8:45 a.m. | Nasaf Qarshi vs Al Hilal - Disney+
1:15 p.m. | Al Duhail vs Al Ahli - Disney+
Partidos de hoy, Primera División - Uruguay
2:00 p.m. | Racing vs Progreso - Disney+
Partidos de hoy, Primera División - Portugal
2:00 p.m. | Arouca vs Porto - GolTV, GolTV Play
Partidos de hoy, Superliga - Turquía
12:00 p.m. | Besiktas vs Kocaeslispor - ESPN 5, Disney+