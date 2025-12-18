Alianza Lima enfrentará a 2 de Mayo en la Copa Libertadores 2026: todo lo que debes saber sobre el club paraguayo

Otra vez contra un equipo paraguayo. El sorteo de la fase preliminar de la Copa Libertadores 2026 determinó que Alianza Lima jugará contra el 2 de Mayo en la Fase 1 del máximo certamen del continente.

Tal como sucedió este año cuando se encontró con el Nacional, Alianza Lima dará inicio a su recorrido internacional frente a un representante de Paraguay.

2 de Mayo, un equipo de antigüedad en el fútbol guaraní, pero sin trascendencia en la máxima categoría de su país. ¿Dónde juega, quiénes son sus jugadores y cuál es su historia? Aquí lo repasamos.

2 de Mayo, el rival de Alianza Lima

El Club Sportivo 2 de Mayo cumplió unos días atrás 90 años. Conocido como El Gallo Norteño, representa a la ciudad de Pedro Juan Caballero, en Amambay, en el norte del país.

La mayor parte de su historia la realizó en la liga de su región, hasta que en 2005 consiguió por primera vez ascender a la Primera División, manteniendo la categoría por cuatro temporadas.

Su vuelta a la máxima división le tomó hasta dos años atrás, cuando obtuvo el subcampeonato en la Segunda de 2023.

En la temporada 2025, el 2 de Mayo alcanzó la final de la Copa Paraguay, pero perdió 1-0 frente a General Caballero. Debido a que este equipo perdió la categoría, el cupo que otorgaba para la fase 1 de la Copa Libertadores se le otorgó al representante de Amambay.

Así, esta será su segunda participación internacional en torneos Conmebol (jugó la Sudamericana 2025) y la primera vez en la que se hará presente en la Copa Libertadores.

El 2 de Mayo se desempeña como local en el estadio Río Parapití, el cual tiene capacidad para recibir a 25 mil espectadores, aproximadamente. Ese recinto ha recibido partidos internacionales por la Copa América de 1999 y el Sudamericano Sub-20 del 2007.

A nivel de liga en esta temporada, el equipo fue undécimo en el Apertura, pero se recuperó en el Clausura consiguiendo el quinto puesto.

El club dio por finalizada la etapa del técnico Felipe Giménez y comenzará un nuevo ciclo -como es el caso de Alianza Lima- bajo la dirección de Eduardo Ledesma, el exfutbolista que toma el rol de entrenador principal tras acompañar a Giménez como asistente en su comando técnico.

2 de Mayo será la primera experiencia como entrenador de Eduardo Ledesma, que ya puso en marcha los trabajos de pretemporada desde el último lunes. Tras una pausa por Navidad, retomarán con los entrenamientos con miras a sus próximos retos.

El club ha fichado por el momento al delantero Pedro Delvalle. Sus goleadores fueron Fernando Cáceres y Diego Acosta.

Vale apuntar que el Torneo Aperura de Paraguay del próximo año está pactado para comenzar antes de finalizar enero. Así, 2 de Mayo debutará el 23 de enero ante el Sportivo Luqueño.