Paolo Guerrero en desacuerdo con las rotaciones en Alianza Lima: "El equipo debió jugar con un mismo once"

La palabra del goleador. Paolo Guerrero conversó en exclusiva con ‘Fútbol Como Cancha’ de RPP tras el cierre de temporada de Alianza Lima, en la que quedó como Perú 4 después de caer frente a Sporting Cristal en los play-offs de la Liga1.

Consultado sobre el desempeño blanquiazul en esta campaña, Paolo Guerrero dio su punto de vista sobre el motivo que llevó al equipo a no conseguir los resultados y apuntó que tuvieron que realizar menos rotaciones en los partidos.

“Para mí, el equipo siempre debió jugar con el mismo once, a no ser que haya una lesión o algún problema. El jugador tiene más confianza”, señaló el atacante.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Paolo Guerrero y las rotaciones en Alianza Lima

Alianza Lima trabajó en la última temporada bajo la conducción de Néstor Gorosito, quien fue cesado tras caer en los play-offs de la Liga1.

"Cuando el equipo se mantuvo con el mismo 11, mantuvimos una regularidad en todos los partidos, que era el triunfo”, consideró Paolo Guerrero, que fue el goleador del equipo en el curso.