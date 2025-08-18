Universitario eleva su voz: solicitará audios del VAR y enviará queja a la Conar por gol anulado

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Universitario, el pasado domingo, empató a uno con Sport Huancayo -en condición de visitante- en el marco de la fecha 6 del Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto.

Tras el cotejo, en Universitario de Deportes quedaron con molestia por un gol anulado en el segundo tiempo. Así, desde la tienda crema mencionaron que van a formalizar una misiva a la Comisión Nacional de Árbitros (Conar) para solicitar qué es lo que se discutió en el VAR en la jugada del gol de Alex Valera.

"Nosotros estamos presentando una carta a la Conar, solicitando los audios del VAR. Sobre ello, es para cumplir el proceso de recopilación de información seguramente", indicó Franco Velazco, administrador de Universitario, en conferencia de prensa.

Habrá queja en Universitario

No todo quedó allí debido a que la nueva cabeza de la 'U', que reemplazó a Jean Ferrari, agregó que presentarán "una carta de queja a la Conar".

Estas palabras de Velazco se dieron en medio de la presentación de la delantera colombiana Catalina Usme como nueva delantera del equipo femenino para lo que resta de la temporada.

Previamente, el administrador temporal de Universitario había criticado duramente a la Liga1 por lo que fue el gol anulado, el cual pudo ser el 2-0 parcial del elenco que dirige Jorge Fossati en la altura de la ciudad de Huancayo.

"Cuidado con disfrazar los intereses particulares con incompetencias por el mal uso de la tecnología de quienes la manejan. Y después de acuerdos y plataformas de TV, vienen penales a favor en un lado, goles anulados en otros, etc", manifestó en X.

¿Cómo se jugará la fecha 7 del Clausura 2025?

Viernes 22 de agosto

1:00 p.m. - Ayacucho vs Binacional (Estadio Las Américas - Ayacucho)

3:15 p.m. - Juan Pablo II vs Cusco FC (Complejo Deportivo Juan Pablo II - Chongoyape)





Sábado 23 de agosto

11:00 a.m. - Sporting Cristal vs UTC (Estadio Alberto Gallardo - Lima)

1:15 p.m. - Los Chankas vs Sport Boys (Estadio Los Chankas - Andahuaylas)

3:30 p.m. - Comerciantes Unidos vs Alianza Universidad (Estadio Juan Maldonado - Cutervo)

6:00 p.m. - Deportivo Garcilaso vs Sport Huancayo (Estadio Inca Garcilaso de la Vega - Cusco)





Domingo 24 de agosto

1:00 p.m. - ADT vs Melgar (Estadio Unión Tarma)

3:15 p.m. Cienciano vs. Atlético Grau (Estadio Inca Garcilaso de la Vega - Cusco)

5:30 p.m. Universitario vs Alianza Lima (Estadio Monumental - Lima)



