César Inga es observado en ligas de América: ¿desde qué ligas siguen al carrilero de la 'U' para el 2026?

César Inga es una de las caras de Universitario. Y es que el carrilero, más allá que no sea titular indiscutible en el elenco crema, destaca en el equipo que dirige Jorge Fossati.

Es más, fue parte del último amistoso de la Selección Peruana contra Chile en Santiago y si bien la bicolor perdió, anotó un golazo en el primer tiempo. Es por ello que César Inga ha despertado el interés de elencos del extranjero y su representante, Narciso Algamis, habló de la situación del futbolista.

"Estamos trabajando para ver si hay una buena posibilidad que emigre, de la mano con el club y el jugador. Se verá si llega una oferta que le interese al club y al jugador. Para eso estamos día a día", declaró el agente de Inga a L1 Max.

César Inga tiene un gol con la Selección Peruana. | Fuente: Club Universitario de Deportes

César Inga y la opción desde ligas americanas

También comentó cuáles son dos de las ligas por las que han preguntado por el exfutbolista de ADT en la Liga1.

"Son reales varias propuestas y también que hablaron unos intermediarios de otros mercados, que no lo estoy viendo directo. Hay muchas cosas dando vueltas y no hay nada firme, seguro ni papeles en la mesa. Hay de la MLS y Argentina", remarcó.

Luego no descartó llamados desde el Viejo Continente para que el jugador dé el salto a mediados del año 2026. Todo es posible para César Inga.

"Hay posibilidades para Europa. No importa el club y no sé cómo es que se enteran. Estoy esperando documentación y otros cosas nuestras. Es muy temprano y falta para que la ventana se abra. Tampoco hay que descarta Brasil. El tiempo dirá para qué está", agregó.

¿Qué le viene a César Inga?

Este lunes 20 de octubre, Universitario -con César Inga- juega de local en el Estadio Nacional contra Ayacucho FC por la jornada 15 del Torneo Clausura 2025 de la Liga1.

Además, se espera que sea convocado otra vez a la blanquirroja para los amistosos contra Chile y Rusia en el mes de noviembre.