Tras su fichaje a Juan Pablo II: Emelec se despidió de Christian Cueva y destacó su "profesionalismo y dedicación"

Oficial. Luego de que el entrenador de Emelec indicara que Christian Cueva había rescindido contrato, Juan Pablo II anunció el fichaje del volante peruano para lo que será la temporada 2026 de la Liga1 Te Apuesto.

Es así que, como era de esperarse, desde el club ecuatoriano de Emelec comunicaron la salida de Christian Cueva. Fue por medio de un comunicado que el elenco azul se despidieron del popular 'Aladino', quien solo jugó una campaña en la Liga Pro de Ecuador.

"Emelec informa que, de mutuo acuerdo, ha finalizado su vínculo profesional con el jugador Christian Cueva en un marco de respeto, diálogo y los mejores términos para ambas partes", indicaron en un primer momento.

El Club informa sobre la finalización del vínculo profesional con Christian Cueva, de mutuo acuerdo y en buenos términos.



Emelec se despide de Cueva

Luego, mostraron su agradecimiento para el también internacional con la Selección Peruana, quien tiene pasado en Alianza Lima y el Sao Paulo.

"La institución expresa su sincero agradecimiento por su profesionalismo, dedicación y compromiso durante el tiempo en el que formó parte del plantel, valorando su conducta, entrega y disposición con la que afrontó este desafío en nuestra institución", mencionan en el club 'eléctrico'.

Por último, pero no menos importante, le enviaron buenos deseos a Christian Cueva. El '10' vuelve a la Liga1 con la camiseta de Juan Pablo II.

"Emelec le desea el mayor de los éxitos en sus próximos retos, tanto en el ámbito profesional como personal, confiando en que continuará desarrollando su carrera con el mismo empeño y responsabilidad", finalizaron.

Christian Cueva ya es de Juan Pablo II

Desde el lado de Juan Pablo II destacaron la incorporación de Christian Cueva. 'Aladino' no será entrenado por Santiago Acasiete, quien dejó el puesto de DT.

"!Bienvenido, Christian Cueva! La magia del '10 del Pueblo' llega a Chongoyape. Que comience nuestra historia juntos", fue lo que escribió el club amarillo en su cuenta de Instagram, acompañado de un video del volante en las instalaciones del club.