Pablo Sabbag, exjugador de Alianza Lima, descendió a la segunda división de Corea del Sur con el Suwon FC

Pablo Sabbag jugó con la camiseta de Alianza Lima durante dos temporadas. Anotó 14 goles, aunque no pudo levantar un título con el elenco blanquiazul en los años 2023 y 2024.

Es así que firmó con el Suwon FC de la primera división de Corea del Sur (K-League). A base de goles se ganó la titularidad y destacó, aunque ello no sirvió en la temporada que acaba de terminar, ya que su conjunto descendió a la segunda categoría del fútbol surcoreano.

Primero, en la tabla de posiciones de la temporada en el fútbol de élite surcoreano, el equipo del colombiano-sirio Sabbag quedó en el décimo lugar con 42 puntos, por lo que el Suwon disputó la promoción.

Así fue el gol de Pablo Sabbag en la caída de Suwon FC.

Lo que fue el descenso del equipo de Pablo Sabbag

Por eso el cuadro del delantero colombiano tuvo que jugar a ida y vuelta con el Bucheon FC 1995, conjunto que logró su boleto al repechaje procedente de la segunda.

En el primer partido, el Suwon perdió 1-0. Luego, en la vuelta que se disputó este lunes, el elenco cayó 3-2 y selló su salida de la máxima división del fútbol surcoreno.

En este último duelo, Pablo Sabbag marcó un gol desde el punto de penal. A los 90'+8, cuando el partido ya iba a terminar, cobró una falta en el área visitante y puso el segundo tanto para el Suwon FC (Choi Chi-ung también marcó).

Sin embargo, la tienda de Bucheon tuvo mejores sensaciones porque se había adelantado por medio de Rodrigo Bassani, Kyu-min Kim y Jefferson a los 6', 15' y 24', respectivamente.

A lo largo de la temporada 2025 de la primera división de Corea del Sur, el popular 'Jeque' quedó como el goleador del certamen con 17 goles. Su más cercano perseguidor, Jeon Jin-woo, marcó un gol menos que el exjugador de Alianza Lima.