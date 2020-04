Víctor Zamora, ministros de Salud, habló sobre el reinicio del campeonato peruano | Fuente: ANDINA/PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

El próximo 12 de abril finaliza el aislamiento social decretado por el gobierno del Perù, pero las cosas no volverán a la normalidad al toque. Tomarà un tiempo y entre ellos el fùtbol. ¿Cuándo se reiniciará la Liga 1? Víctor Zamora, ministro de Salud, se refirió al tema.

“A mí me gusta ir al estadio con mi hijo, pero ahora con esta pandemia me cuesta aceptar que no podré festejar un gol de la 'U' sin abrazarme con la multitud. Acá mientras que no aparezca la vacuna, esas cosas no podremos hacer más", dijo Zamora en el programa dominical Reporte Semanal.

Las restricciones continuarán por un largo tiempo. "Estas medidas de aislamiento social no acabarán el día 12, sino seguirán todo el año pero de manera gradual. Por lo pronto, de qué vale abrir fronteras y aeropuertos si casi en todo el mundo están cerrados”, agregó.

Ya lo dijo el presidente de la FIFA. Gianni Infantino, y todos coinciden: "Ningún partido vale una vida. Por primera vez el fútbol no es lo más importante. La salud es lo primero y lo seguirá siendo hasta que esta enfermedad sea derrotada".





Desde la Federaciòn Peruana de Fùtbol (FPF) aùn no hay un pronunciamiento oficial sobre la continuidad del campeonato. Pero se viene manejando algunas alternativas entre ellas jugar a puerta cerrada y recièn a fines de mayo o inicios de junio.