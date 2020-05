Ministro de Salud Víctor Zamora respondió sobre la fecha tentativa para el regreso del fútbol peruano | Fuente: Minsa

La Federación Peruana de Fútbol, los clubes, los futbolistas y los hinchas esperan cuanto antes que la pandemia por el coronavirus se acabe para volver a los estadios. Sin embargo, el futuro aún es incierto, así lo comentó el Ministro de Salud, Víctor Zamora, en RPP Noticias. Él fue muy claro en decir que todavía no hay fecha estimada: “No me atrevo a decir ninguna fecha, lo que sí me atrevo a decir es que continuaremos bregando día y noche por detener el impacto de esta epidemia en nuestra población”.

Zamora confirmó que hasta el momento no existe ningún protocolo sanitario para ningún deporte en el Perú y que se está trabajando arduamente para reiniciar las actividades atléticas en beneficio de la salud física y mental de todos los involucrados.

Además, el Ministro señaló que cualquier actividad, incluida las deportivas, podrá volver a ejecutarse en nuestro país siempre y cuando tenga las premisas de distancia, aislamiento, uso de mascarilla o de guantes y el lavado de manos permanente. Sin esto no se cumple bajo medidas estrictas de cumplimiento, no se podrá llegar a un acuerdo.

“Si la actividad obliga a que uno se acerque a la otra persona, es decir, no es posible hacerla sin acercarse (como el fútbol), tiene que, además de estar protegido, pasar por una prueba que certifique que no tenga el virus”, añadió el titular de la cartera de Salud.