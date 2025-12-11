En menos de 30 segundos: Alex Custodio sufrió dura lesión y fue cambiado ante Sporting Cristal [VIDEO]

El último miércoles, Sporting Cristal le ganó 1-0 a Cusco FC, en condición de local por la ida de los playoffs de la Liga1 Te Apuesto.

En Cusco FC, por ejemplo, fue titular Alex Custodio en el puesto de defensa central y tuvo la mala suerte de lesionarse en menos de un minuto del partido frente a los celestes. En solo segundos, en una jugada individual, el zaguero del cuadro visitante cayó al césped del Estadio Nacional.

Y es que el jugador de Cusco, en su intento de controlar una pelota -al momento de su caída su rodilla derecha- tuvo un mal movimiento, por lo que de inmediato mostró signos de dolor.

El árbitro Augusto Menéndez, rápidamente, detuvo las acciones en el Nacional y permitió que el cuerpo médico de la visita atienda al jugador.

Se espera un parte médico en Cusco

Lamentablemente, no pudo continuar el cotejo frente a los celestes fuera de casa y en su reemplazo ingresó Miguel Aucca. El cambio fue tres minutos más tarde.

De momento, no hay un parte médico de Cusco FC en relación al estado de salud de Alex Custodio. Sería duda para la vuelta contra Sporting Cristal, la cual está programada para este domingo 14 de diciembre en el Estadio Garcilaso de la Vega (6:00 p.m. hora peruana).

En la ida, los celestes tuvieron una oncena titular conformada por Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Nicolás Pasquini; Gustavo Cazonatti, Martin Távara, Ian Wisdom; Santiago González, Maxloren Castro e Irven Ávila.

Por su parte, los cusqueños salieron con Pedro Díaz; José Zevallos, Alex Custodio, Carlos Gamarra, Álvaro Ampuero; Oswaldo Valenzuela, Carlos Diez, Iván Colman; Lucas Colitto, Nicolás Silva y Facundo Callejo.