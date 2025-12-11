Sporting Cristal se motiva para la vuelta ante Cusco: "Tenemos plantel para alcanzar el objetivo", dijo Távara

Ventaja rimense. Sporting Cristal, el pasado miércoles, le ganó 1-0 a Cusco FC en el Estadio Nacional (gol de Santiago González) por la vuelta de la final de playoffs en la Liga1 Te Apuesto.

Uno de los pilares en el Sporting Cristal, que dirige Paulo Autuori, es Martín Távara. El volante zurdo fue titular en el cuadro celeste y habló luego de lo que fue la victoria de su conjunto en condición de local en la capital peruana.

"Buscamos otro resultado, pero es importante para ir con la tranquilidad a Cusco. Ellos también van a pensar lo que vamos a hacer allá. Vamos a descansar y trabajar. Tenemos plantel para alcanzar el objetivo", dijo Távara en zona mixta.

Hay confianza en Sporting Cristal

Luego, remarcó que si bien es cierto está a buen nivel, lo que más importa es el trabajo grupal para alcanzar las metas trazadas.

"Es importante lograr el tema de lo que hemos en estos tres partidos. Es increíble lo que hemos corrido. Acabé bien el partido. Trato de mantener ese nivel y es clave para el grupo, más que lo personal. La plantilla es importante", agregó el mediocampista.

Otro de los que tuvo uso de la palabra en Sporting Cristal fue el portero Diego Enríquez. Este remarcó que su conjunto pudo tener una diferencia más amplia de cara a la vuelta ante Cusco, la cual está programada para el domingo 14 de diciembre en el Estadio Garcilaso de la Vega.



"Lo intentamos hasta el final para aumentar los goles, pero no se pudo. El desgaste siempre va a estar porque son tres partidos en ocho días", sostuvo el guardameta.

Lo que fue le Sporting Cristal ante Cusco

Para este partido, Sporting Cristal tuvo una oncena titular conformada por Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Nicolás Pasquini; Gustavo Cazonatti, Martin Távara, Ian Wisdom; Santiago González, Maxloren Castro e Irven Ávila.

Por su parte, los cusqueños salieron con Pedro Díaz; José Zevallos, Miguel Custodio, Carlos Gamarra, Álvaro Ampuero; Oswaldo Valenzuela, Carlos Diez, Iván Colman; Lucas Colitto, Nicolás Silva y Facundo Callejo.