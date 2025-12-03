Previo a jugar ante Alianza o Sporting Cristal: Cusco FC anunció dos fichajes para la temporada 2026

Cusco FC espera tranquilo. El cuadro dorado aguarda al ganador del Alianza Lima ante Sporting Cristal de cara a lo que será la gran final de los playoffs de la Liga1 Te Apuesto.

Esta llave para Cusco FC es vital porque, de ganarla, irá directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Justamente, mirando el próximo año, el elenco que dirige el entrenador argentino Miguel Rondelli dio cuenta de dos fichajes.

Fue por medio de sus redes sociales que, primero, Cusco le dio la bienvenida a José Manzaneda, quien en este 2025 se desempeñó como delantero de Los Chankas.

🔥 ¡Sumaqlla haykuykamuychik kay sumaq k’anchariq llaqtaman, José Manzaneda! 💛

¡Bienvenido a la ciudad dorada, José Manzaneda!



— Cusco FC (@CuscoFC_2009) December 2, 2025

Cusco FC suma un par de nombres como fichajes

"¡Bienvenido a la ciudad dorada, José Manzaneda! El talentoso extremo peruano se suma a Cusco FC para la temporada 2026, listo para aportar magia, entrega y jerarquía a nuestro proyecto deportivo", fue lo que indicaron.

Por ejemplo, a lo largo de la campaña que está a poco de terminar, el atacante anotó ocho goles con la camiseta de los 'guerreros'.

También, en Cusco FC saludaron la incorporación del defensa central Gu Rum Choi. Este último jugó en ADT, siendo titular en el elenco de la ciudad de Tarma.

"El nuevo defensor de Cusco FC llega para la temporada 2026, listo para aportar solidez, carácter y entrega total en cada jugada. ¡A dejarlo todo por el Dorado, Choi!", comentaron en sus redes sociales oficiales.

Miguel Rondelli se mantiene en Cusco

Previo a estos dos fichajes, en Cusco FC le dieron la confianza al entrenador Miguel Rondelli para que siga en el proyecto deportivo a largo plazo.

"¡Renovamos nuestra confianza con el líder del proyecto dorado! Cusco FC anuncia la renovación de nuestro DT Miguel Rondelli y su comando técnico hasta la temporada 2028", manifestaron desde el club cusqueño.