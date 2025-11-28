Confianza renovada: Cusco FC anunció la continuidad del técnico Miguel Rondelli hasta el 2028

Con un lugar asegurado en la próxima edición de la Copa Libertadores, Cusco FC viene cumpliendo, hasta el momento, una destacada campaña en la actual temporada.

A lo largo del año, Cusco ha sido dirigido por el argentino Miguel Rondelli y en la directiva del club dorado ha premiado su buen desempeño: a través de sus redes sociales, la institución anunció la renovación de contrato a largo plazo.

"¡Renovamos nuestra confianza con el líder del proyecto dorado! Cusco FC anuncia la renovación de nuestro DT Miguel Rondelli y su comando técnico hasta la temporada 2028", es lo que indica este conjunto de la Liga1.

💛 ¡𝗥𝗲𝗻𝗼𝘃𝗮𝗺𝗼𝘀 𝗻𝘂𝗲𝘀𝘁𝗿𝗮 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗶𝗮𝗻𝘇𝗮 𝗰𝗼𝗻 𝗲𝗹 𝗹𝗶́𝗱𝗲𝗿 𝗱𝗲𝗹 𝗽𝗿𝗼𝘆𝗲𝗰𝘁𝗼 𝗱𝗼𝗿𝗮𝗱𝗼! 📝



Cusco FC anuncia la renovación de nuestro DT Miguel Rondelli y su comando técnico hasta la temporada 2028.#SomosCusco pic.twitter.com/zG6cou95ZY — Cusco FC (@CuscoFC_2009) November 27, 2025

Miguel Rondelli no se mueve de Cusco

La directiva de Cusco FC destacó el trabajo de su DT a lo largo de la temporada y dijo esperar seguir así en los próximos playoffs.

"Seguimos construyendo un proyecto que nos ha llevado a crecer dentro y fuera del campo", apuntó.

Hay que tener en cuenta que, si bien Cusco FC está clasificado a la Copa Libertadores 2026, aún debe definir si es que lo hace a sus fases previas o directo a la instancia de grupos.

Para asegurar su pase a la zona de grupos del año entrante, los dirigidos por Miguel Rondelli deben ganar la final de los playoffs de la Liga1, todo para quedarse con el boleto de Perú 2.

Los cusqueños chocarán con el ganador del enfrentamiento entre Alianza Lima y Sporting Cristal en semifinales.

Miguel Rondelli, un cusqueño más

Justamente, el DT Miguel Rondelli habló de lo que será la definición en la recta final de la Liga1, la cual determinará los espacios de Perú 2, 3 y 4 en la Copa Libertadores.

"Va a ser una serie larga de 180 minutos. La clave de todo ha sido que el proyecto se ha respetado y que nunca cambiamos los objetivos. Continuamos con los lineamientos básicos", fue lo que dijo el entrenador a Estudio Fútbol.