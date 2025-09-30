Juan Pablo II vs ADT EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 12 del Torneo Clausura?

Juan Pablo II vs ADT EN VIVO: sigue la transmisión del encuentro por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Juan Pablo II vs ADT EN VIVO: se enfrentan este martes 30 de septiembre por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto 2025. El encuentro se disputará en el C.D. Juan Pablo II de la ciudad de Chongoyape, desde las 3:15 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por L1 Max y L1 Play. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

LA FIESTA DEL FÚTBOL Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias ¡TODA LA INFO AQUÍ!

Juan Pablo II vs ADT: ¿cómo llegan a la fecha 12 del Torneo Clausura 2025?



Juan Pablo II llega al partido con una sola victoria en sus últimos cinco cotejos. ADT, en tanto, ha ganados tres de sus últimos cinco, ubicándose en el quinto lugar.

¿Cuándo y dónde juegan Juan Pablo II vs ADT en vivo por el Torneo Clausura 2025?



El partido entre Juan Pablo II vs ADT se disputará este martes 30 de septiembre en el C.D. Juan Pablo II de la ciudad de Chongoyape. El recinto tiene capacidad para 5000 espectadores.

¿A qué hora juegan Juan Pablo II vs ADT en vivo por el Torneo Clausura 2025?



En Perú, el partido Juan Pablo II vs ADT comienza a las 3:15 p.m.

En Colombia, el partido Juan Pablo II vs ADT comienza a las 3:15 p.m.

En Ecuador, el partido Juan Pablo II vs ADT comienza a las 3:15 p.m.

En Chile, el partido Juan Pablo II vs ADT comienza a las 4:15 p.m.

En Bolivia, el partido Juan Pablo II vs ADT comienza a las 4:15 p.m.

En Venezuela, el partido Juan Pablo II vs ADT comienza a las 4:15 p.m.

En Brasil, el partido Juan Pablo II vs ADT comienza a las 5:15 p.m.

En Argentina, el partido Juan Pablo II vs ADT comienza a las 5:15 p.m.

En Uruguay, el partido Juan Pablo II vs ADT comienza a las 5:15 p.m.

En Paraguay, el partido Juan Pablo II vs ADT comienza a las 5:15 p.m.

¿Dónde ver el Juan Pablo II vs ADT en vivo por TV?



El partido entre Juan Pablo II vs ADT se podrá ver EN VIVO por TV a través de L1 Max y L1 Play. También se podrá seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Juan Pablo II vs ADT: alineaciones posibles



Juan Pablo II: Vega; Toledo, Agurto, Alfani, Vega; Peralta, Rasmussen; Fernández, Ramírez, Canova; Villar.

ADT: Hermoza; Narváez, Soto, Dulanto, Bersano; Pérez, Robles; Cabello, Barreto, Rojas; Da Luz.

Juan Pablo II vs ADT: últimos resultados

Juan Pablo II

Ayacucho FC 2-1 Juan Pablo II

Juan Pablo II 0-0 Sporting Cristal

Alianza Atlético 0-1 Juan Pablo II

ADT

ADT 1-0 Alianza Atlético

Cusco FC 0-2 ADT

ADT 3-1 UTC