Descartado en La Victoria: Paolo Guerrero no jugará por Alianza Lima en la temporada 2024

Paolo Guerrero, tras quedar libre luego de un 2023 en el que fue campeón del fútbol ecuatoriano y de la Copa Sudamericana con LDU Quito, apareció como opción para reforzar la delantera de Alianza Lima en la temporada 2024. Sin embargo, RPP pudo confirmar que el jugador de 40 años no llegará al cuadro blanquiazul.

El nombre de Paolo Guerrero volvió a sonar en La Victoria en los primeros días de enero. Tras llegar al Perú para los festejos de su onomástico, el 'Depredador' fue consultado respecto a alguna posibilidad de continuar su carrera en Alianza Lima, debido a que no había arreglado renovar contrato con LDU.

"Alianza Lima no me ha hecho llegar nada, creo que no hay ningún interés", declaró Guerrero contundente a 'TV Perú'.

Paolo Guerrero no jugará en Alianza Lima

“Alianza no me ha hecho llegar nada. Creo que no hay ningún interés y no hay problema. Como siempre lo dije, no voy a dejar de ser hincha de Alianza. Dirigentes pasan y todo eso”, manifestó el goleador histórico de la Selección Peruana sobre la situación de aquel momento con los blanquiazules.

Paolo Guerrero, que desarrolló su etapa formativa en Alianza Lima, nunca llegó a jugar de manera oficial por el club íntimo a nivel profesional. Con la intención de seguir extendiendo su carrera, siendo un objetivo disputar la Copa Libertadores (que la jugará Alianza), surgió la posibilidad del desembarco del '9' en Matute, algo que se dio principalmente por el interés de un sector importante de la directiva por ficharlo.

No hubo negociación con Guerrero

Paolo Guerrero fue un nombre que se llegó a evaluar en los recientes días, pero nunca existió negociación en este tramo con el delantero o sus representantes. En concreto, no hubo contacto ni informal de la parte deportiva del club y tampoco desde la administración hacia el entorno del futbolista.

Vale apuntar que Alianza Lima, ahora a cargo del entrenador colombiano Alejandro Restrepo, cuenta con una cantidad importante de centrodelanteros, con Hernán Barcos (goleador íntimos en los últimos tres años), el colombiano-sirio Pablo Sabbag y el panameño Cecilio Waterman, quien también puede desenvolverse como segundo punta.

Días atrás en entrevista con RPP, Paolo Guerrero reconoció que tuvo intenciones de fichar por Alianza en el transcurso del 2023, pero que el diálogo con un integrante de la directiva no prosiguió en ese momento. Para la campaña 2024, el 'Depredador' tampoco se vestirá de blanquiazul.

